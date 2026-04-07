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Tenda realiza mutirões com vagas de emprego em Salvador e Região Metropolitana; saiba como participar

São mais de 12 oportunidades para atuação em obras

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:17

Carteira de Trabalho/Emprego
Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda vai realizar dois mutirões de vagas em Salvador, com mais de 12 oportunidades para atuação em obras. As ações serão realizadas em datas e locais distintos, de acordo com as funções disponíveis.

As vagas contemplam as funções de Montador de Fôrma de Alumínio, Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio (parede de concreto), Ajudante de Pedreiro e Ajudante Prático de Pedreiro, voltadas a profissionais interessados em atuar nas etapas de estrutura e acabamento dos empreendimentos.

Veja quais são os 25 empregos em alta para 2026

1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik
2- Técnico(a) de Enfermagem  Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados básicos ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas, como coleta de sangue.  por Agência Brasil
3- Planejador(a) Financeiro(a)  Ajuda pessoas a gerirem seu dinheiro criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras.   por Imagem: Moon Safari | Shutterstock
4- Consultor(a) de Assuntos Regulatórios  Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações.  por Imagem: Okrasiuk | Shutterstock
5- Geofísico(a) Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos. por Imagem gerada por IA
6- Engenheiro(a) de Segurança de Processo  Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria.   por
7- Especialista em Gestão de Contas Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos. por Shutterstock
8- Cientista Agrário(a)  Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos.  por Marcelo Braga Queiroz
9- Consultor(a) de Investimentos  Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros.   por Imagem: Lithiumphoto | Shutterstock
10- Engenheiro(a) de Confiabilidade  Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos.  por Sora Maia/CORREIO
11- Assistente de Dados Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para que possam ser usadas facilmente em análises, relatórios e tomada de decisão. por Shutterstock
12- Técnico(a) em Microbiologia  Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente.  por Divulgação
13- Assistente de Pesquisa Clínica  Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa.   por Imagem: fizkes | Shutterstock
14- Gerente de Relações Corporativas  Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade.   por
15- Gerente de Novos Negócios Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas.  por Shutterstock
16- Especialista em Manufatura  Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura.   por Reprodução
17- Analista de Auditoria  Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações.  por Shutterstock
18- Chefe de Gestão de Cadeia de Suprimentos Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega.  por Arisson Marinho/CORREIO
19- Gerente de Seleção  Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe.    por Shutterstock
20- Gerente de Instalações  Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais.  por Reprodução | Freepik
21- Gerente de Planejamento Estratégico  Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo.  por Reprodução | Freepik
22- Analista de Energia  Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos.   por Imagem: Golden Sikorka | Shutterstock
23- Gerente de Projetos de Marketing  Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos.   por Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock
24- Consultor(a) de Logística  Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes.  por Shutterstock
25- Analista de Orçamento  Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos.  por Imagem: fizkes | Shutterstock
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1- Engenheiro(a) de IA  Projeta e constrói sistemas que utilizam inteligência artificial para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões.  por Freepik

O primeiro mutirão será realizado no dia 10 de abril, às 8h, na obra Morada das Estações, localizada na Avenida Aliomar Baleeiro, nº 13.371, no bairro de São Cristóvão, em Salvador (BA). Nesta data, serão atendidos candidatos interessados nas vagas de Montador de Fôrma de Alumínio e Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio.

Já o segundo mutirão acontece no dia 13 de abril, também às 8h, na obra Encanto Piatã, localizada na Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, no bairro de Piatã, em Salvador (BA). Nesta etapa, serão atendidos candidatos para as funções de Ajudante de Pedreiro e Ajudante Prático de Pedreiro.

Para participar, é necessário comparecer ao local indicado na data correspondente à vaga de interesse, portando currículo impresso. No local, os profissionais devem procurar o recrutador Everton Neves.

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Benefícios

A Tenda oferece um pacote de benefícios completo, que inclui folga no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os 2 anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub (antigo Gympass).

Tags:

Salvador Emprego Oportunidade Carteira de Trabalho

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