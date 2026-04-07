OPORTUNIDADE

Tenda realiza mutirões com vagas de emprego em Salvador e Região Metropolitana; saiba como participar

São mais de 12 oportunidades para atuação em obras

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:17

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda vai realizar dois mutirões de vagas em Salvador, com mais de 12 oportunidades para atuação em obras. As ações serão realizadas em datas e locais distintos, de acordo com as funções disponíveis.

As vagas contemplam as funções de Montador de Fôrma de Alumínio, Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio (parede de concreto), Ajudante de Pedreiro e Ajudante Prático de Pedreiro, voltadas a profissionais interessados em atuar nas etapas de estrutura e acabamento dos empreendimentos.

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O primeiro mutirão será realizado no dia 10 de abril, às 8h, na obra Morada das Estações, localizada na Avenida Aliomar Baleeiro, nº 13.371, no bairro de São Cristóvão, em Salvador (BA). Nesta data, serão atendidos candidatos interessados nas vagas de Montador de Fôrma de Alumínio e Ajudante de Montagem de Fôrma de Alumínio.

Já o segundo mutirão acontece no dia 13 de abril, também às 8h, na obra Encanto Piatã, localizada na Rua Colina das Esmeraldas, nº 163, no bairro de Piatã, em Salvador (BA). Nesta etapa, serão atendidos candidatos para as funções de Ajudante de Pedreiro e Ajudante Prático de Pedreiro.

Para participar, é necessário comparecer ao local indicado na data correspondente à vaga de interesse, portando currículo impresso. No local, os profissionais devem procurar o recrutador Everton Neves.

Benefícios