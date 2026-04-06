MERCADO DE TRABALHO

Feira oferece mais de 100 oportunidades de emprego e estágio em Salvador

Evento ocorre na próxima quarta-feira (8), em Nazaré

Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:26

Feira de Emprego em Salvador Crédito: Divulgação

Uma nova edição da Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo promovida pelo Grau Educacional oferecerá mais de 100 oportunidades de emprego e estágio na sede da instituição, no bairro de Nazaré, em Salvador, na próxima quarta-feira (8).

As oportunidades contemplam diferentes áreas, como telemarketing, auxiliar de escritório, almoxarife, auxiliar de cozinha, edificações, administração, logística, segurança do trabalho e tecnologia da informação, entre outras. A ação acontece das 8h30 às 15h. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo, tanto impresso quanto em formato digital.

A iniciativa reúne empresas e instituições parceiras com o objetivo de facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. Participam da ação organizações como Grow RH, ISBET, CIEE, Habilita RH, SIMM, Bahia Estágios, Desenvolver RH, Recriah RH, Farmácia Destaque, Salvador Business, Capta RH, Ânima Serv, Contax, Evo Estágios, IEL e SAC – Agente do Empreendedor.

Além das vagas, o público terá acesso a uma série de serviços gratuitos, incluindo massoterapia, nutricionista, orientações sobre boas práticas de higiene bucal, atendimento oftalmológico, orientação financeira, consultoria de beleza, capacitação profissional e outras atividades voltadas ao bem-estar e desenvolvimento pessoal.