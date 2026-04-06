Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira oferece mais de 100 oportunidades de emprego e estágio em Salvador

Evento ocorre na próxima quarta-feira (8), em Nazaré

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11:26

Feira de Emprego em Salvador
Feira de Emprego em Salvador Crédito: Divulgação

Uma nova edição da Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo promovida pelo Grau Educacional oferecerá mais de 100 oportunidades de emprego e estágio na sede da instituição, no bairro de Nazaré, em Salvador, na próxima quarta-feira (8).

As oportunidades contemplam diferentes áreas, como telemarketing, auxiliar de escritório, almoxarife, auxiliar de cozinha, edificações, administração, logística, segurança do trabalho e tecnologia da informação, entre outras. A ação acontece das 8h30 às 15h. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo, tanto impresso quanto em formato digital.

A iniciativa reúne empresas e instituições parceiras com o objetivo de facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. Participam da ação organizações como Grow RH, ISBET, CIEE, Habilita RH, SIMM, Bahia Estágios, Desenvolver RH, Recriah RH, Farmácia Destaque, Salvador Business, Capta RH, Ânima Serv, Contax, Evo Estágios, IEL e SAC – Agente do Empreendedor.

Leia mais

Imagem - Polícia Militar anuncia concurso público com 530 vagas imediatas para ensino médio e salários de até R$ 11 mil

Polícia Militar anuncia concurso público com 530 vagas imediatas para ensino médio e salários de até R$ 11 mil

Imagem - Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil

Novo concurso da Guarda Municipal oferece 100 vagas e salários inicias de R$ 1,8 mil

Imagem - Marinha anuncia concursos públicos com 128 vagas imediatas e salários iniciais de R$ 9 mil

Marinha anuncia concursos públicos com 128 vagas imediatas e salários iniciais de R$ 9 mil

Além das vagas, o público terá acesso a uma série de serviços gratuitos, incluindo massoterapia, nutricionista, orientações sobre boas práticas de higiene bucal, atendimento oftalmológico, orientação financeira, consultoria de beleza, capacitação profissional e outras atividades voltadas ao bem-estar e desenvolvimento pessoal.

O evento é gratuito e aberto ao público a partir dos 16 anos. Para melhor organização, serão distribuídas fichas de atendimento ao longo do dia. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @grautecnicofontenova.

Tags:

Empregos Estágio

Mais recentes

Imagem - Restituição de Imposto de Renda retida? Corrija esses erros comuns antes que demore ainda mais

Restituição de Imposto de Renda retida? Corrija esses erros comuns antes que demore ainda mais
Imagem - Felicidade no trabalho: realidade ou marketing?

Felicidade no trabalho: realidade ou marketing?
Imagem - Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil

Concursos públicos abertos têm mil vagas e salários de até R$ 39,5 mil