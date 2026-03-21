Polícia Militar anuncia concurso público com 530 vagas imediatas para ensino médio e salários de até R$ 11 mil

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Millena Marques
Publicado em 21 de março de 2026 às 09:52
A Polícia Militar de Alagoas anunciou um novo concurso público com 1.060 vagas, sendo 1.000 para soldados e 60 para cadetes, com 530 delas imediatas e outras 530 para formação de um cadastro reserva.
Para as duas carreiras exigem apenas ensino médio, idade mínima de 18 anos e idade máxima de 30 anos (na data de matrícula no Curso de Formação), além de altura mínima de 1,60m se do sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino.
Durante o curso de formação, o salário do Soldado-Aluno será de R$ 2.354,67, passando para R$ 6.067,51 após a conclusão do curso e efetivação.
Concurso público - quais pagam maiores salários
Já para Oficial de Estado-Maior, durante o período do curso o salário será de R$ 3.874,43 como Cadete no 1º ano, R$ 3.874,43 de Cadete no 2º ano e R$ 4.716,51 de Cadete 3º ano. Após a conclusão, alcançada a condição como Aspirante, o salário passa a ser de R$ 11.563,77.
As inscrições no concurso da PM-AL vão das 10h do dia 30 de março até as 18h do dia 30 de abril de 2026, no site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.
Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
Teste de aptidão física, de caráter eliminatório;
Avaliação médica das condições de saúde física e mental, de caráter eliminatório;
Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;
Comprovação documental e investigação social, de caráter eliminatório;
Exame toxicológico, de caráter eliminatório.
As provas objetivas e a prova discursiva serão realizadas nas cidades de Arapiraca e Maceió no dia 19 de julho, no turno da manhã para Oficial e a tarde para Soldado.