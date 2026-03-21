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Polícia Militar anuncia concurso público com 530 vagas imediatas para ensino médio e salários de até R$ 11 mil

Oportunidades são para atuar em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:52

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Polícia Militar de Alagoas anunciou um novo concurso público com 1.060 vagas, sendo 1.000 para soldados e 60 para cadetes, com 530 delas imediatas e outras 530 para formação de um cadastro reserva.

Para as duas carreiras exigem apenas ensino médio, idade mínima de 18 anos e idade máxima de 30 anos (na data de matrícula no Curso de Formação), além de altura mínima de 1,60m se do sexo masculino e 1,55m para o sexo feminino.

Durante o curso de formação, o salário do Soldado-Aluno será de R$ 2.354,67, passando para R$ 6.067,51 após a conclusão do curso e efetivação.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Já para Oficial de Estado-Maior, durante o período do curso o salário será de R$ 3.874,43 como Cadete no 1º ano, R$ 3.874,43 de Cadete no 2º ano e R$ 4.716,51 de Cadete 3º ano. Após a conclusão, alcançada a condição como Aspirante, o salário passa a ser de R$ 11.563,77.

Inscrições

As inscrições no concurso da PM-AL vão das 10h do dia 30 de março até as 18h do dia 30 de abril de 2026, no site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

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Etapas da prova

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

Avaliação médica das condições de saúde física e mental, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Comprovação documental e investigação social, de caráter eliminatório;

Exame toxicológico, de caráter eliminatório.

As provas objetivas e a prova discursiva serão realizadas nas cidades de Arapiraca e Maceió no dia 19 de julho, no turno da manhã para Oficial e a tarde para Soldado.

Tags:

Emprego Concurso Público Polícia Militar Alagoas

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