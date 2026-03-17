Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

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Millena Marques
Publicado em 17 de março de 2026 às 12:10
A Prefeitura de Alto Rio Doce, em Minas Gerais, anunciou um concurso público com 110 vagas imediatas para diversos cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental.
Vagas do concurso de Alto Rio Doce
As inscrições começam no dia 19 de maio e vão até o dia 20 de junho de 2026, no site do IBGP Concursos.
A taxa de inscrição custa R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 120 para os cargos de nível superior.
A prefeitura oferece salários entre R$ 29,31 por hora e R$ 12.250,96 por mês, e o edital reserva vagas para pessoas com deficiência.
A prova objetiva será realizada na data prevista de 26 de julho de 2026. A convocação e a confirmação da data e do local de realização da prova serão divulgadas em até cinco dias antes da aplicação.
A validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogada uma vez por igual período.
Abertura das inscrições: 19/05/2026
Encerramento das inscrições: 20/06/2026
Data da prova: 26/07/2026
Salários de até: R$ 12.250,96
Total de vagas: 110