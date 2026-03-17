EMPREGO

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:10

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Alto Rio Doce, em Minas Gerais, anunciou um concurso público com 110 vagas imediatas para diversos cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental.

Vagas do concurso de Alto Rio Doce 1 de 6

Inscrições

As inscrições começam no dia 19 de maio e vão até o dia 20 de junho de 2026, no site do IBGP Concursos.

A taxa de inscrição custa R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 120 para os cargos de nível superior.

A prefeitura oferece salários entre R$ 29,31 por hora e R$ 12.250,96 por mês, e o edital reserva vagas para pessoas com deficiência.

Provas

A prova objetiva será realizada na data prevista de 26 de julho de 2026. A convocação e a confirmação da data e do local de realização da prova serão divulgadas em até cinco dias antes da aplicação.

A validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogada uma vez por igual período.

Cronograma

Abertura das inscrições: 19/05/2026

Encerramento das inscrições: 20/06/2026

Data da prova: 26/07/2026

Salários de até: R$ 12.250,96