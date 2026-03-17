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Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:10

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Alto Rio Doce, em Minas Gerais, anunciou um concurso público com 110 vagas imediatas para diversos cargos de níveis superior, técnico, médio e fundamental.

Vagas do concurso de Alto Rio Doce

Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução
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Vagas do concurso de Alto Rio Doce por Reprodução

Inscrições

As inscrições começam no dia 19 de maio e vão até o dia 20 de junho de 2026, no site do IBGP Concursos.

A taxa de inscrição custa R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para níveis médio e técnico e R$ 120 para os cargos de nível superior.

A prefeitura oferece salários entre R$ 29,31 por hora e R$ 12.250,96 por mês, e o edital reserva vagas para pessoas com deficiência.

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Provas

A prova objetiva será realizada na data prevista de 26 de julho de 2026. A convocação e a confirmação da data e do local de realização da prova serão divulgadas em até cinco dias antes da aplicação.

A validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da homologação final dos resultados, podendo ser prorrogada uma vez por igual período.

Cronograma

Abertura das inscrições: 19/05/2026

Encerramento das inscrições: 20/06/2026

Data da prova: 26/07/2026

Salários de até: R$ 12.250,96

Total de vagas: 110

Tags:

Emprego Concurso Público Oportunidade

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