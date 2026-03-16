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Prefeitura abre inscrições para concurso público com 256 vagas imediatas a partir do ensino fundamental

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:31

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

Começaram nesta segunda-feira (16) as inscrições para o concurso da Prefeitura de Tremembé, em São Paulo, com 256 vagas para diferentes áreas da administração municipal. Os salários podem chegar a R$ 8,9 mil.

Segundo o edital, as oportunidades contemplam diversos setores, como administração, saúde, engenharia e serviços urbanos. Entre os cargos ofertados estão arquiteto, engenheiros, enfermeiro, psicólogo, motorista e fiscais, além de funções operacionais.

Vagas da Prefeitura de Tremembé

Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução
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Vagas da Prefeitura de Tremembé por Reprodução

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp, até o dia 15 de abril de 2026.

O concurso oferece vagas para candidatos com níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e a formação exigida. Em algumas funções de nível superior, os salários chegam a cerca de R$ 8,9 mil, enquanto cargos operacionais têm remuneração menor, com valor mínimo de R$ 1.621.

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A taxa de inscrição também varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 54,90 para nível fundamental, R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior.

O edital ainda prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme determina a legislação, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos

Tags:

Emprego Concurso Público

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