Salvador e Região Metropolitana têm vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil para nível médio

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Millena Marques
Publicado em 16 de março de 2026 às 10:01
Salvador e Região Metropolitana têm inúmeras vagas de emprego para candidatos com ensino fundamental e médio nesta segunda-feira (16). A seleção foi feita pelo Sistema Nacional de Emprego na Bahia (SineBahia), órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita.
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03)
Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.
Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.