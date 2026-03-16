OPORTUNIDADE

Salvador e Região Metropolitana têm vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil para nível médio

Também há oportunidades para ensino fundamental

Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:01

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

Salvador e Região Metropolitana têm inúmeras vagas de emprego para candidatos com ensino fundamental e médio nesta segunda-feira (16). A seleção foi feita pelo Sistema Nacional de Emprego na Bahia (SineBahia), órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita.

Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) 1 de 12

Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.