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Salvador e Região Metropolitana têm vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil para nível médio

Também há oportunidades para ensino fundamental

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:01

Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

Salvador e Região Metropolitana têm inúmeras vagas de emprego para candidatos com ensino fundamental e médio nesta segunda-feira (16). A seleção foi feita pelo  Sistema Nacional de Emprego na Bahia (SineBahia), órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita.

Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03)

Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução
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Vagas do SineBahia - Salvador e RMS (16/03) por Reprodução

Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão no município. Não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada.

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Todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga.

Tags:

Bahia Salvador Região Metropolitana

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