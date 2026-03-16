Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é indenizada após pedir demissão sem saber que estava grávida

Não cabe mais recurso da decisão

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:24

Mulher grávida
Mulher grávida Crédito: Divulgação/Fiocruz

Uma trabalhadora foi indenizada após pedir demissão sem saber que estava grávida em Minas Gerais. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), por decisão unânime, anulou o pedido de demissão da trabalhadora, reconhecendo o direito dela à indenização substitutiva decorrente da estabilidade gestacional.

A mulher trabalhava em uma empresa do ramo de restaurantes corporativos e alegou que, ao pedir demissão, estava grávida, mas não sabia da gestação. O laudo médico juntado ao processo indicou gestação de 22 semanas e um dia, em dezembro de 2024, o que comprova que a gravidez já existia em agosto do mesmo ano, quando a demissão foi solicitada.

Estresse, sobrecarga e trabalho: o que fazer antes de pedir demissão

Advogados trabalhistas dizem que existe uma estratégia para maximizar seus direitos na hora de pedir demissão por Shutterstock
Funcionário deve priorizar pedir demissão após o 15º dia do mês por Shutterstock
A razão é simples: depois de 15 dias de trabalho, mais um mês é contabilizado no cálculo do seu 13º salário proporcional por Shutterstock
Ele tem o direito de receber o salário referente aos dias trabalhados naquele mês, além do 13º e das férias por Shutterstock
Mesmo que o 15º dia do mês caia em uma sexta-feira, você deve esperar até a próxima segunda por Shutterstock
Momento da comunicação pode influenciar a relação profissional com seu gestor por Shutterstock
1 de 6
Advogados trabalhistas dizem que existe uma estratégia para maximizar seus direitos na hora de pedir demissão por Shutterstock

Ao examinar o recurso, o relator ressaltou que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme assegura o artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal (ADCT).

O relator, Márcio Toledo Gonçalves, destacou que o pedido de demissão do empregado estável, como no caso da gestante, deve ser assistido pelo sindicato da categoria ou por autoridade competente, conforme exigência do artigo 500 da CLT. Na ausência dessa formalidade, o ato de demissão é considerado inválido.

Leia mais

Imagem - Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Imagem - Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Doméstica de Salvador que trabalhava mais de 60 horas por semana será indenizada por falta de tempo para descansar e viver

Imagem - Funcionária é indenizada em R$ 10 mil após banco obrigá-la a fazer dancinha que foi para redes

Funcionária é indenizada em R$ 10 mil após banco obrigá-la a fazer dancinha que foi para redes

A empresa foi condenada ao pagamento da indenização substitutiva da estabilidade provisória prevista para a gestante, correspondente aos salários vencidos desde a data da demissão até cinco meses após o parto; aviso-prévio proporcional; 13º salário proporcional; férias proporcionais acrescidas de 1/3; além do FGTS com multa de 40%. A empresa ainda deverá fornecer à trabalhadora as guias para liberação do FGTS e do seguro-desemprego. Não cabe mais recurso da decisão. O pagamento da dívida já ocorreu.

Tags:

Brasil Grávida Indenização

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
Imagem - Novo ataque a cão comunitário: mulher atira óleo quente contra animal que estava deitado na calçada; veja

Novo ataque a cão comunitário: mulher atira óleo quente contra animal que estava deitado na calçada; veja
Imagem - Infestação de baratas: fábrica de pães é fechada e deve ser multada em R$ 24 mil

Infestação de baratas: fábrica de pães é fechada e deve ser multada em R$ 24 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026