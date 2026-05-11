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RG antigo vale até quando? Veja quem precisa trocar de identidade até 2027

Pessoas que recebem benefícios sociais do governo devem atualizar o documento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:15

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Nova identidade Crédito: Agência Brasil

O Governo Federal definiu um novo prazo para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A regra é válida para cidadãos que recebem benefícios sociais do governo.

A partir de janeiro de 2027, as pessoas que ainda não possuem biometria cadastrada precisarão atualizar o RG para renovar o benefício. Aqueles que desejam solicitar a concessão de benefícios também precisarão estar com a identidade atualizada.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Para quem já possui biometria cadastrada, como na CNH, no título de eleitor ou no passaporte, o prazo para atualização do documento foi estendido até janeiro de 2028.

A emissão da primeira via da CIN é gratuita e pode ser agendada por meio da plataforma Gov.br em todos os estados brasileiros.

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