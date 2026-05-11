DOCUMENTAÇÃO

RG antigo vale até quando? Veja quem precisa trocar de identidade até 2027

Pessoas que recebem benefícios sociais do governo devem atualizar o documento

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:15

Nova identidade Crédito: Agência Brasil

O Governo Federal definiu um novo prazo para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A regra é válida para cidadãos que recebem benefícios sociais do governo.

A partir de janeiro de 2027, as pessoas que ainda não possuem biometria cadastrada precisarão atualizar o RG para renovar o benefício. Aqueles que desejam solicitar a concessão de benefícios também precisarão estar com a identidade atualizada.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8