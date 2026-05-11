RG antigo vale até quando? Veja quem precisa trocar de identidade até 2027

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Elaine Sanoli
Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:15
O Governo Federal definiu um novo prazo para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A regra é válida para cidadãos que recebem benefícios sociais do governo.
A partir de janeiro de 2027, as pessoas que ainda não possuem biometria cadastrada precisarão atualizar o RG para renovar o benefício. Aqueles que desejam solicitar a concessão de benefícios também precisarão estar com a identidade atualizada.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
Para quem já possui biometria cadastrada, como na CNH, no título de eleitor ou no passaporte, o prazo para atualização do documento foi estendido até janeiro de 2028.
A emissão da primeira via da CIN é gratuita e pode ser agendada por meio da plataforma Gov.br em todos os estados brasileiros.