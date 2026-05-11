SÃO PAULO

Explosão atinge 10 casas e deixa um homem morto e três pessoas feridas

Área afetada foi isolada para prevenir novos acidentes envolvendo o vazamento de gás

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:16

Explosão em São Paulo Crédito: Reprodução

Dez imóveis foram atingidos por uma explosão na tarde desta segunda-feira (11), em Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Uma pessoa foi encontrada morta e outras três ficaram feridas.

A explosão ocorreu na Rua Piraúba, segundo informações do g1. De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, as apurações indicam que uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) teria atingido uma tubulação de gás, ocasionando a explosão.

Explosão em São Paulo 1 de 7

As casas atingidas ficaram completamente destruídas, com tetos e paredes derrubados. Um homem de 45 anos foi encontrado morto e outras três pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Os riscos de explosão não existem mais. A empresa já foi acionada e tomou as principais medidas operacionais para fechar o vazamento. A Defesa Civil também foi acionada, e um engenheiro analisa os possíveis riscos de desabamento das residências no local”, explicou a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Burunsizian.