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Explosão atinge 10 casas e deixa um homem morto e três pessoas feridas

Área afetada foi isolada para prevenir novos acidentes envolvendo o vazamento de gás

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de maio de 2026 às 19:16

Explosão em São Paulo
Explosão em São Paulo Crédito: Reprodução

Dez imóveis foram atingidos por uma explosão na tarde desta segunda-feira (11), em Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Uma pessoa foi encontrada morta e outras três ficaram feridas.

A explosão ocorreu na Rua Piraúba, segundo informações do g1. De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, as apurações indicam que uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) teria atingido uma tubulação de gás, ocasionando a explosão.

Explosão em São Paulo

Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
Explosão em São Paulo por Reprodução
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Explosão em São Paulo por Reprodução

As casas atingidas ficaram completamente destruídas, com tetos e paredes derrubados. Um homem de 45 anos foi encontrado morto e outras três pessoas ficaram feridas. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Os riscos de explosão não existem mais. A empresa já foi acionada e tomou as principais medidas operacionais para fechar o vazamento. A Defesa Civil também foi acionada, e um engenheiro analisa os possíveis riscos de desabamento das residências no local”, explicou a capitã do Corpo de Bombeiros, Karoline Burunsizian.

A área afetada foi isolada para prevenir novos acidentes envolvendo o vazamento de gás.

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