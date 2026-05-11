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Quem é o guarda municipal preso por matar esposa no dia do casamento em São Paulo

Nájylla Duenas Nascimento foi assassinada a tiros pelo guarda municipal Daniel Barbosa Marinho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:52

Daniel matou Nájylla a tiros na festa de casamento
Daniel matou Nájylla a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, que foi preso por suspeita de matar a companheira no dia do casamento, tem 55 anos e fazia parte da corporação desde 1998. Ele trabalhava internamente em uma das bases operacionais.

De acordo com a mãe de Nájylla Duenas Nascimento, Rosilaine Alves Duenas, ele tinha um histórico de violência quando bebia. Ela disse que já havia alertado a filha sobre as agressões. Daniel usou a arma funcional da corporação durante o crime registrado na casa do casal. As informações são do g1 Campinas.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
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Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão dentro da residência, que evoluiu para agressões físicas. O caso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, no sábado (9).

Durante a confusão, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no imóvel. Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.

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Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação em nota. A Guarda também informou que a Corregedoria acompanha o caso e deve instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do servidor.

Tags:

Crime Guarda Casamento

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