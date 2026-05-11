CRIME

Quem é o guarda municipal preso por matar esposa no dia do casamento em São Paulo

Nájylla Duenas Nascimento foi assassinada a tiros pelo guarda municipal Daniel Barbosa Marinho

Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18:52

Daniel matou Nájylla a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, que foi preso por suspeita de matar a companheira no dia do casamento, tem 55 anos e fazia parte da corporação desde 1998. Ele trabalhava internamente em uma das bases operacionais.

De acordo com a mãe de Nájylla Duenas Nascimento, Rosilaine Alves Duenas, ele tinha um histórico de violência quando bebia. Ela disse que já havia alertado a filha sobre as agressões. Daniel usou a arma funcional da corporação durante o crime registrado na casa do casal. As informações são do g1 Campinas.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento 1 de 9

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão dentro da residência, que evoluiu para agressões físicas. O caso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, no sábado (9).

Durante a confusão, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no imóvel. Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.

Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.