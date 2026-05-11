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Guarda municipal usou arma do trabalho para matar esposa na festa de casamento dos dois

Crime aconteceu dentro da residência do casal, em Campinas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:02

Daniel matou Nájylla a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, preso suspeito de matar a própria esposa, Nájylla Duenas Nascimento, festa de casamento dos dois, usou a arma funcional da corporação durante o crime registrado na casa do casal.

De acordo com informações da EPTV, os dois começaram a discutir durante a comemoração, e a briga evoluiu para agressões físicas. Familiares que estavam no imóvel conseguiram retirar as crianças do local enquanto a confusão acontecia.

A briga escalou e Daniel pegou a arma funcional, agrediu Nájylla e efetuou disparos contra ela antes de deixar a casa. Testemunhas relataram ainda que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
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Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
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Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução

Nájylla chegou a ser atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como feminicídio.

Após o crime, o próprio agente acionou a Guarda Municipal. Ele foi levado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou preso em flagrante. Em nota, a corporação afirmou que acompanha o caso.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou. A instituição também declarou que a Corregedoria irá instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para investigar a conduta do servidor.

Daniel integra a Guarda Municipal desde 1998. Atualmente, ele atuava em funções internas em uma das bases operacionais da corporação.

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Tags:

Guarda Municipal Daniel Barbosa Marinho Matou Esposa em Casamento Nájylla Duenas Nascimento

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