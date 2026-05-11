CRIME BÁRBARO

Guarda municipal usou arma do trabalho para matar esposa na festa de casamento dos dois

Crime aconteceu dentro da residência do casal, em Campinas

Wendel de Novais

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10:02

Daniel matou Nájylla a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, preso suspeito de matar a própria esposa, Nájylla Duenas Nascimento, festa de casamento dos dois, usou a arma funcional da corporação durante o crime registrado na casa do casal.

De acordo com informações da EPTV, os dois começaram a discutir durante a comemoração, e a briga evoluiu para agressões físicas. Familiares que estavam no imóvel conseguiram retirar as crianças do local enquanto a confusão acontecia.

A briga escalou e Daniel pegou a arma funcional, agrediu Nájylla e efetuou disparos contra ela antes de deixar a casa. Testemunhas relataram ainda que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento 1 de 9

Nájylla chegou a ser atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como feminicídio.

Após o crime, o próprio agente acionou a Guarda Municipal. Ele foi levado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou preso em flagrante. Em nota, a corporação afirmou que acompanha o caso.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou. A instituição também declarou que a Corregedoria irá instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para investigar a conduta do servidor.