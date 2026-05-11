Guarda municipal mata esposa a tiros na própria festa de casamento

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de maio de 2026 às 07:45
Um guarda municipal identificado como Daniel Barbosa Marinho, 55 anos, foi preso suspeito de matar a própria esposa a tiros durante a festa de casamento do casal, na noite deste sábado (9), em Campinas, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Nájylla Duenas Nascimento. As informações são da EPTV.
De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, o casal teria iniciado uma discussão dentro da residência, que evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no imóvel. Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima.
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento
Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.
“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação em nota. A Guarda também informou que a Corregedoria acompanha o caso e deve instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do servidor.
O suspeito integra a Guarda Municipal desde 1998. Atualmente, ele trabalhava em funções internas em uma das bases operacionais da corporação.