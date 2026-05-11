LUTO

Ciclista de 48 anos morre durante competição de ultradistância entre São Paulo e Minas

Ela sofreu queda no meio da competição

Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:10

Eliana Tamietti Crédito: Reprodução

A atleta mineira Eliana Tamietti, 48 anos, morreu na madrugada de sábado (9), enquanto participava de uma prova de ciclismo de ultradistância na região de Piranguçu, interior de Minas Gerais.

Eliana participava do Bikingman Brasil, que tem percursos de 555 km, saindo e chegando de São José dos Campos (SP). Durante o trajeto, o competidor passa por cidades de São Paulo e de Minas Gerais.

A organização do evento divulgou nota informando que Eliana recebeu atendimento prontamente, mas mesmo assim acabou morrendo.

Ciclista morreu durante prova de ultradistância 1 de 6

“Até o momento, não há informações conclusivas sobre as circunstâncias da sua morte. Apesar do rápido atendimento e de todos os esforços das equipes de resgate, ciclistas e suporte presentes no evento, Eliana não resistiu. Pedimos respeito e sensibilidade nesse momento de luto”, diz a nota do Bikingman.

Segundo reportagem do portal G1, testemunhas relataram que Eliana sofreu um mal súbito e caiu quando pedalava em um trecho de terra. Outros três ciclistas que pedalavam ao lado dela e todos fizeram uma parada durante o trajeto. Segundos antes do acidente, Eliana seguiu sozinha. Depois de passar mal, ela bateu em um barranco e caiu.

O grupo que estava logo atrás dela acionou o socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, assim como do Corpo de Bombeiros. A morte de Eliana foi constatada ainda no local. A Polícia Civil foi acionada e fez perícia no local.

Os dados do GPS de Eliana mostram exatamente seu trajeto na disputa. Ela iniciou em 8 de maio, às 5h, em São José dos Campos. Chegou a Minas no mesmo dia, por volta das 12h, após percorrer 93,4 km. No dia seguinte, às 2h23, a ciclista atingiu o ponto mais alto da prova, nos arredores de São Bento do Sapucaí, já novamente em São Paulo. Pouco mais de 2h depois, aconteceu o acidente, após percorrer 219,8 km em deslocamento irregular.

Conhecida como Lili, Eliana era uma atleta com experiência em provas de ultradistância e gravel, que é feita com bikes adaptadas para terra e asfalto. Ela já havia participado de outras edições da Bikingman e no ano passado completou o Across Andes, prova internacional que tem um percurso ainda maior, de 857 km. Ela tinha também títulos no ciclismo mineiro.