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Mais de R$ 1 bilhão: gigante do varejo recebe maior multa da história no Brasil

Fast Shop é acusada de participar de esquema tributário

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de maio de 2026 às 08:37

Fast Shop
Fast Shop Crédito: Divulgação

A rede varejista Fast Shop foi multada em R$ 1,04 bilhão pelo governo de São Paulo, na maior multa já aplicada no país tendo como base a Lei Anticorrupção.

Segundo o portal G1, um processo administrativo apontou que a empresa estava envolvida em fraudes para obter indevidamente créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Além disso, representantes da empresa teriam interferido na fiscalizado e oferecido vantagens indevidas a agentes do Estado.

Lojas da Fast Shop

Fast Shop por Reproduçao
Fast Shop por Reproduçao
Fast Shop por Reproduçao
Fast Shop por Reproduçao
Fast Shop por Divulgação
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Fast Shop por Reproduçao

A investigação mostrou que a Fast Shop contratou uma consultoria tributária que era comandada por um ex-auditor fiscal. A ideia era acessar irregularmente os sistemas do governo e usar informações privilegiadas para fraudar homologação de créditos, blindando a empresa contra a fiscalização tributária. O governo diz que a empresa conseguiu obter ilegalmente mais de R$ 1 bilhão em créditos de ICMS inserindo dados ilícitos no sistema.

Além da multa, a Fast Shop deve publicar a decisão em um jornal de “grande circulação local ou nacional, com veiculação em mídia imprensa de tiragem certificada, uma única vez”, postar a decisão no próprio site, por meio de um banner informativo por 45 dias e fixar um edital em local visível na sede da empresa.

Até o momento, cinco servidores públicos ligados ao esquema já foram demitidos e um foi exonerado.

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