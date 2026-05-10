Ator pornô é suspeito de esfaquear companheira no rosto e pescoço

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Metrópoles
Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:20
O ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, é investigado pela suspeita de esfaquear a companheira, de 23 anos, durante uma briga do casal na residência da família, no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo.
Ele foi preso em flagrante, nesse sábado (9), por tentativa de feminicídio, quando acompanhava a vítima na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro, logo após agredi-la a facadas. Em um primeiro momento, a vítima relatou à equipe de profissionais da saúde que havia caído. Durante o atendimento, porém, ela revelou que havia sido esfaqueada por Walif.
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