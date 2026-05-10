CRIME

Ator pornô é suspeito de esfaquear companheira no rosto e pescoço

Conhecido no mercado erótico como Brinquedo Ator, Walif Santos da Silva foi preso quando acompanhava a vítima em uma unidade de saúde

Metrópoles

Publicado em 10 de maio de 2026 às 20:20

Ator foi preso em São Paulo Crédito: Reprodução

O ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, é investigado pela suspeita de esfaquear a companheira, de 23 anos, durante uma briga do casal na residência da família, no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo.

Ele foi preso em flagrante, nesse sábado (9), por tentativa de feminicídio, quando acompanhava a vítima na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro, logo após agredi-la a facadas. Em um primeiro momento, a vítima relatou à equipe de profissionais da saúde que havia caído. Durante o atendimento, porém, ela revelou que havia sido esfaqueada por Walif.