BRASIL

Atleta morre durante prova de ciclismo de 550 quilômetros entre SP e MG

Eliana Tamietti tinha 48 anos e morreu na madrugada de sábado (9)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 19:10

Mineira já tinha participado de outras edições da prova Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma ciclista identificada como Eliana Tamietti, de 48 anos, morreu durante a participação em uma prova na madrugada de sábado (9), na região de Piranguçu, no Sul de Minas. A atleta participava do Bikingman Brasil, que possui modalidade com percurso de 555 quilômetros.

De acordo com o g1, a morte ocorreu pouco tempo depois de a atleta atravessar um dos trechos mais difíceis da competição, passando pela Serra de Luminosa. A prova tem saída e chegada em São José dos Campos (SP) e trajeto por cidades de São Paulo e Minas Gerais, passando pela Serra da Mantiqueira.

O diretor da prova, Vinícius Martins, disse que Eliana sofreu uma queda após um possível mal súbito enquanto pedalava em um trecho de estrada de terra. “Ela teve um mal súbito, não se sabe exatamente o que foi. Ela estava em cima da bicicleta e bateu no barranco”, afirmou ao g1. Laudos periciais vão indicar a causa da morte.



A organização do evento disse que acionou o socorro, mas que a morte da ciclista foi constatada ainda no local de prova. "Apesar do rápido atendimento e de todos os esforços das equipes de resgate, ciclistas e suporte presentes no evento, Eliana não resistiu. Pedimos respeito e sensibilidade nesse momento de luto”, informou o Bikingman.