Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões; saiba quando será o sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 16:46

Mega-Sena
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões  Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou novamente após o concurso 3006, realizado no sábado (9), não registrar ganhadores na faixa principal. O prêmio estimado para o próximo sorteio, na terça-feira (12), subiu para R$ 52 milhões.

Os números sorteados foram: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada. Outras  2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mais recentes

Imagem - Ativista brasileiro Thiago Ávila é deportado de Israel após dez dias de detenção

Ativista brasileiro Thiago Ávila é deportado de Israel após dez dias de detenção
Imagem - Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupros dos filhos e vender vídeos na internet

Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupros dos filhos e vender vídeos na internet
Imagem - FGTS atrasado terá consulta on-line a partir do mês que vem; veja novidades

FGTS atrasado terá consulta on-line a partir do mês que vem; veja novidades