OPORTUNIDADE

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões; saiba quando será o sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.006

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 16:46

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou novamente após o concurso 3006, realizado no sábado (9), não registrar ganhadores na faixa principal. O prêmio estimado para o próximo sorteio, na terça-feira (12), subiu para R$ 52 milhões.

Os números sorteados foram: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 59.801,78 cada. Outras 2.904 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.323,82 cada