Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupros dos filhos e vender vídeos na internet

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Metrópoles
Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:49
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu uma influenciadora digital e o ex-marido dela depois de ambos serem condenados a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável, produção e venda de pornografia infantil envolvendo os próprios filhos, menores de idade.
A mulher foi detida no fim da tarde da última quinta-feira (7). Já o homem acabou localizado e preso na manhã de sexta-feira (8).
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