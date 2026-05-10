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Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupros dos filhos e vender vídeos na internet

Prisões ocorreram em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em 2023, casal havia sido condenado a 23 anos de prisão

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  • Metrópoles

Publicado em 10 de maio de 2026 às 14:49

Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupro dos filhos e vender vídeos na internet
Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupro dos filhos e vender vídeos na internet Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu uma influenciadora digital e o ex-marido dela depois de ambos serem condenados a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável, produção e venda de pornografia infantil envolvendo os próprios filhos, menores de idade.

A mulher foi detida no fim da tarde da última quinta-feira (7). Já o homem acabou localizado e preso na manhã de sexta-feira (8).

Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupro dos filhos e vender vídeos na internet
Influencer e ex-mulher são presos por filmar estupro dos filhos e vender vídeos na internet Crédito: Reprodução

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