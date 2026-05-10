PROTESTO

Ativista brasileiro Thiago Ávila é deportado de Israel após dez dias de detenção

A detenção provocou repercussão internacional



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 10 de maio de 2026 às 16:29

Thiago Ávila Crédito: Reprodução

O ativista braileiro Thiago Ávila foi deportado por Israel neste domingo (10), após passar cerca de dez dias detido no país. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores israelense. Além do brasileiro, também foi deportado o ativista espanhol-paquistanês Saif Abu Keshek, segundo comunicado oficial.

Ávila e Keshek estavam presos desde o dia 30 de abril em Ashkelon, ao norte da Faixa de Gaza. Eles integravam uma flotilha humanitária que seguia em direção ao território palestino quando a embarcação foi interceptada por forças israelenses próximo à ilha de Creta, na Grécia.

A detenção provocou repercussão internacional. A Organização das Nações Unidas pediu, na quarta-feira (6), a libertação imediata dos ativistas, destacando que eles foram abordados em águas internacionais e sem acusações formais. Um dia antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a ação do governo israelense como “injustificável”.