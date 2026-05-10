BRASIL

Eleitores já podem se inscrever para ser mesário voluntário; saiba quais são os benefícios

É preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça eleitoral

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2026 às 18:37

Mesários podem ter até quatro dias de folga Crédito: Frenando Frazão/Agência Brasil

Os tribunais regionais eleitorais (TREs) estão com inscrições abertas para o banco de mesários voluntários que atuarão nas eleições deste ano, que acontecem em outubro. O cadastro pode ser feito de forma permanente na justiça eleitoral. A principal função do mesário é fiscalizar o processo nas zonas eleitorais.

Para se voluntariar, é necessário ser maior de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O cadastro voluntário garante prioridade na convocação para as eleições, mas não significa convocação imediata, dependendo da análise de vaga na Seção Eleitoral ou em locais próximos.

As eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, para o dia 25 do mesmo mês. Serão eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e estaduais.

Benefícios

O mesário tem direito a uma série de compensações e vantagens asseguradas pela legislação eleitoral. São elas:

Folga remunerada: o mesário tem direito a dois dias de folga (dispensa do serviço) para cada dia de trabalho nas eleições (incluindo 1º e 2º turnos) e para cada dia de treinamento. Essa folga é concedida sem prejuízo do salário ou de qualquer outro benefício;

Auxílio-alimentação: por turno de trabalho, os mesários receberão R$ 65;

Vantagem em concursos públicos: o serviço eleitoral serve como critério de desempate em concursos públicos, desde que o edital preveja a preferência;

Meia entrada: em alguns estados, como no Paraná, os mesários têm direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos (como cinemas, shows e jogos) durante o período de dois anos após a eleição. Na Bahia, um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa prevê desconto de 50% em ingressos para quem trabalhar nas eleições.

Como se inscrever para ser mesário voluntário

Aplicativo e-Título: baixe o aplicativo e-Título no celular e acesse a opção "Mesário Voluntário";

Site do TRE-PR: procure o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado e localize a área de inscrição para o programa Mesário Voluntário;