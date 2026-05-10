Eleitores já podem se inscrever para ser mesário voluntário; saiba quais são os benefícios

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Maysa Polcri
Publicado em 10 de maio de 2026 às 18:37
Os tribunais regionais eleitorais (TREs) estão com inscrições abertas para o banco de mesários voluntários que atuarão nas eleições deste ano, que acontecem em outubro. O cadastro pode ser feito de forma permanente na justiça eleitoral. A principal função do mesário é fiscalizar o processo nas zonas eleitorais.
Para se voluntariar, é necessário ser maior de 18 anos e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. O cadastro voluntário garante prioridade na convocação para as eleições, mas não significa convocação imediata, dependendo da análise de vaga na Seção Eleitoral ou em locais próximos.
As eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, para o dia 25 do mesmo mês. Serão eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da República, governadores, dois senadores por estado, deputados federais e estaduais.
O mesário tem direito a uma série de compensações e vantagens asseguradas pela legislação eleitoral. São elas: