POLÍTICA

Eleições 2026: Lula e Flávio Bolsonaro travam disputa "voto a voto" em projeção para 2º turno

Pesquisa aponta empate técnico com apenas 1% de diferença entre os candidatos

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:09

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27) aponta que o presidente Lula (PT) mantém a liderança nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições de 2026. Entretanto, em um eventual cenário de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois aparecem em situação de empate técnico, com uma diferença de apenas um ponto percentual.

No levantamento estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro com 36%. Outros nomes testados, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não ultrapassaram a barreira de um dígito, registrando 4% e 3%, respectivamente.

Eleições 2026: Pesquisa Nexos 1 de 8

Disputa direta e rejeição

No confronto direto de segundo turno, a vantagem de Lula estreita para o limite da margem de erro. O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%. Em março, o senador aparecia com 46%, indicando estabilidade na polarização.

Os cenários de segundo turno testados pela Nexus mostram que, embora Lula lidere contra os nomes de centro-direita, a margem é estreita:

Lula x Flávio Bolsonaro: O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto o senador registra 45%. Em março, o cenário era de 46% a 45% (o ex-candidato do PL oscilou um ponto para baixo).

Lula x Romeu Zema: O petista marca 45% contra 41% do governador mineiro. Neste cenário, 12% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. Em março, Lula tinha 46% e Zema 40%.

Lula x Ronaldo Caiado: O chefe do Executivo atinge 45% das intenções de voto, enquanto o governador goiano soma 41%. Outros 11% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. No mês passado, Lula tinha 46% e Caiado 41%.

Avaliação do Governo

A percepção dos brasileiros sobre a gestão do governo Lula mostra um cenário de divisão:

Desaprovação: 49% (era 51% em março);

Aprovação: 46% (era 45% em março);

Avaliação Ruim/Péssima: 43%;

Avaliação Ruim/Péssima: 43%;

Avaliação Ótima/Boa: 33%.



Dados da Pesquisa