Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eleições 2026: Lula e Flávio Bolsonaro travam disputa "voto a voto" em projeção para 2º turno

Pesquisa aponta empate técnico com apenas 1% de diferença entre os candidatos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:09

Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27) aponta que o presidente Lula (PT) mantém a liderança nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições de 2026. Entretanto, em um eventual cenário de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois aparecem em situação de empate técnico, com uma diferença de apenas um ponto percentual.

No levantamento estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro com 36%. Outros nomes testados, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não ultrapassaram a barreira de um dígito, registrando 4% e 3%, respectivamente.

Eleições 2026: Pesquisa Nexos

Lula por Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por Ricardo Stuckert / PR
Flávio Bolsonaro por Agência Senado
Flavio Bolsonaro por Pedro França/Agencia Senado
Ronaldo Caiado por Marina Silva/CORREIO
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado por Wesley Costa (Secom Goiás)
Romeu Zema por Arquivo ABr
O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema por Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
1 de 8
Lula por Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Disputa direta e rejeição

No confronto direto de segundo turno, a vantagem de Lula estreita para o limite da margem de erro. O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%. Em março, o senador aparecia com 46%, indicando estabilidade na polarização.

Os cenários de segundo turno testados pela Nexus mostram que, embora Lula lidere contra os nomes de centro-direita, a margem é estreita:

Lula x Flávio Bolsonaro: O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto o senador registra 45%. Em março, o cenário era de 46% a 45% (o ex-candidato do PL oscilou um ponto para baixo).

Lula x Romeu Zema: O petista marca 45% contra 41% do governador mineiro. Neste cenário, 12% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. Em março, Lula tinha 46% e Zema 40%.

Lula x Ronaldo Caiado: O chefe do Executivo atinge 45% das intenções de voto, enquanto o governador goiano soma 41%. Outros 11% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. No mês passado, Lula tinha 46% e Caiado 41%.

Avaliação do Governo

A percepção dos brasileiros sobre a gestão do governo Lula mostra um cenário de divisão:

  • Desaprovação: 49% (era 51% em março);
  • Aprovação: 46% (era 45% em março);
  • Avaliação Ruim/Péssima: 43%;
  • Avaliação Ruim/Péssima: 43%;
  • Avaliação Ótima/Boa: 33%.

Dados da Pesquisa

O levantamento da Nexus, realizado por telefone entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, ouviu 2.028 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘Sem nosso conhecimento’: facção ameaça candidatos às eleições de 2026 em quilombo baiano

Eleições 2026: veja como o TSE limitará a Inteligência Artificial no pleito

Viktor Orbán reconhece derrota nas eleições da Hungria

Câmara endurece transição de governos e quer lei contra 'mau perdedor' das eleições

Do topo das livrarias à corrida presidencial: Augusto Cury quer ser 'antídoto' contra ódio político nas eleições 2026

Tags:

Lula Flávio Bolsonaro Presidente Ronaldo Caiado Eleições 2026 Romeu Zema

Mais recentes

Imagem - WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista

WhatsApp vai parar de funcionar em diferentes modelos de celulares; veja lista
Imagem - Baratas e insetos mortos: fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias

Baratas e insetos mortos: fábrica clandestina de palmito é fechada por irregularidades sanitárias
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (27)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta segunda-feira (27)