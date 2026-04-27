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Nauan Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:09
Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27) aponta que o presidente Lula (PT) mantém a liderança nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições de 2026. Entretanto, em um eventual cenário de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), os dois aparecem em situação de empate técnico, com uma diferença de apenas um ponto percentual.
No levantamento estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro com 36%. Outros nomes testados, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não ultrapassaram a barreira de um dígito, registrando 4% e 3%, respectivamente.
Eleições 2026: Pesquisa Nexos
No confronto direto de segundo turno, a vantagem de Lula estreita para o limite da margem de erro. O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%. Em março, o senador aparecia com 46%, indicando estabilidade na polarização.
Os cenários de segundo turno testados pela Nexus mostram que, embora Lula lidere contra os nomes de centro-direita, a margem é estreita:
Lula x Flávio Bolsonaro: O atual presidente soma 46% das intenções de voto, enquanto o senador registra 45%. Em março, o cenário era de 46% a 45% (o ex-candidato do PL oscilou um ponto para baixo).
Lula x Romeu Zema: O petista marca 45% contra 41% do governador mineiro. Neste cenário, 12% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. Em março, Lula tinha 46% e Zema 40%.
Lula x Ronaldo Caiado: O chefe do Executivo atinge 45% das intenções de voto, enquanto o governador goiano soma 41%. Outros 11% votariam em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. No mês passado, Lula tinha 46% e Caiado 41%.
A percepção dos brasileiros sobre a gestão do governo Lula mostra um cenário de divisão:
O levantamento da Nexus, realizado por telefone entre os dias 24 e 26 de abril de 2026, ouviu 2.028 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026.