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Viktor Orbán reconhece derrota nas eleições da Hungria

Atual premiê caminha para um revés nas urnas, após anos de domínio político

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • WIadmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:04

Viktor Orbán
Viktor Orbán Crédito: Shutterstock

O primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições em andamento no país. Orbán é aliado dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

"Parabenizei o partido vitorioso", disse Orbán aos apoiadores em Budapeste. "Vamos servir a nação húngara e nossa pátria também a partir da oposição".

O líder da oposição na Hungria, Peter Magyar, havia feito uma publicação mais cedo nas redes sociais, após a divulgação dos primeiros resultados da apuração.

"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de nos parabenizar por nossa vitória por telefone", escreveu Magyar em sua conta oficial.

A eleição foi um teste decisivo para Orbán, que está no poder há 16 anos. O comparecimento dos eleitores foi elevado e atingiu níveis históricos.

Segundo o Escritório Nacional de Eleições, mais de 77% do eleitorado havia votado até 13h30, configurando a maior participação desde o fim do regime comunista no país.

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