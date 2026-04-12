Viktor Orbán reconhece derrota nas eleições da Hungria

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WIadmir Pinheiro
Estadão
Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:04
O primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições em andamento no país. Orbán é aliado dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.
"Parabenizei o partido vitorioso", disse Orbán aos apoiadores em Budapeste. "Vamos servir a nação húngara e nossa pátria também a partir da oposição".
O líder da oposição na Hungria, Peter Magyar, havia feito uma publicação mais cedo nas redes sociais, após a divulgação dos primeiros resultados da apuração.
"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de nos parabenizar por nossa vitória por telefone", escreveu Magyar em sua conta oficial.
A eleição foi um teste decisivo para Orbán, que está no poder há 16 anos. O comparecimento dos eleitores foi elevado e atingiu níveis históricos.
Segundo o Escritório Nacional de Eleições, mais de 77% do eleitorado havia votado até 13h30, configurando a maior participação desde o fim do regime comunista no país.