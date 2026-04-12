ELEIÇÕES

Viktor Orbán reconhece derrota nas eleições da Hungria

Atual premiê caminha para um revés nas urnas, após anos de domínio político



WIadmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 12 de abril de 2026 às 17:04

Viktor Orbán Crédito: Shutterstock

O primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições em andamento no país. Orbán é aliado dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

"Parabenizei o partido vitorioso", disse Orbán aos apoiadores em Budapeste. "Vamos servir a nação húngara e nossa pátria também a partir da oposição".

O líder da oposição na Hungria, Peter Magyar, havia feito uma publicação mais cedo nas redes sociais, após a divulgação dos primeiros resultados da apuração.

"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de nos parabenizar por nossa vitória por telefone", escreveu Magyar em sua conta oficial.

A eleição foi um teste decisivo para Orbán, que está no poder há 16 anos. O comparecimento dos eleitores foi elevado e atingiu níveis históricos.