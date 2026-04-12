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Tumulto em ponto turístico no Haiti deixa pelo menos 30 mortos

Entre as vítimas estão diversos jovens

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2026 às 18:21

Citadelle Laferrière, no Haiti
Citadelle Laferrière, no Haiti. — Foto: Wikimedia/Domínio Público Crédito: Wikimedia/Domínio Público

Um tumulto em um dos principais pontos turísticos do Haiti deixou ao menos 30 mortos no sábado (11). O incidente ocorreu na Citadelle Laferrière, localizada em Milot, estrutura reconhecida como patrimônio da Unesco e construída por Henri Christophe após a independência do país da França.

De acordo com o ministro da Cultura, Emmanuel Menard, entre as vítimas estão diversos jovens. Ele alertou que o número de mortos pode aumentar, já que há feridos em atendimento e pessoas ainda desaparecidas.

O episódio aconteceu durante um evento turístico que reuniu grande público, especialmente jovens. Após o ocorrido, o local foi interditado por tempo indeterminado, e as autoridades iniciaram uma apuração para esclarecer as circunstâncias.

Segundo informações da BBC, o tumulto teve início nas proximidades da entrada da fortaleza e foi intensificado por uma forte chuva.

Em publicação na rede X, o escritório da Unesco no Haiti lamentou a tragédia.

"Mais sinceras condolências às famílias das vítimas da tragédia da debandada ocorrida na Citadelle Henri, sítio do patrimônio mundial. Expressamos nossa profunda solidariedade e estamos ao lado do povo haitiano", informou o comunicado.

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