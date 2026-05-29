TECNOLOGIA

Nova IA aprende física como um bebê e impressiona pesquisadores

Projeto apresentado por cientista-chefe da Meta busca fazer inteligência artificial compreender o funcionamento do mundo físico sem depender apenas de grandes volumes de texto

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 22:12

IA da Meta aprende noções de física para raciocinar mais como humanos Crédito: Shutterstock

Um novo projeto liderado por Yann LeCun, cientista-chefe de inteligência artificial da Meta, pretende dar um passo além dos atuais modelos de IA ao ensinar máquinas a desenvolver uma espécie de “física intuitiva” — habilidade considerada fundamental na forma como seres humanos compreendem o mundo desde a infância.

Batizado de LeWorldModel, o sistema foi apresentado por pesquisadores ligados ao laboratório de LeCun e tenta fazer com que a inteligência artificial aprenda relações físicas básicas, como movimento, gravidade, permanência de objetos e causalidade, sem depender exclusivamente de grandes quantidades de texto. As informações foram divulgadas pelo jornal suíço Tages-Anzeiger.

A proposta parte de uma crítica recorrente feita por LeCun aos modelos generativos atuais, como chatbots e sistemas baseados em grandes modelos de linguagem. Segundo o pesquisador, essas ferramentas conseguem reproduzir padrões estatísticos impressionantes, mas ainda possuem dificuldades para compreender de forma profunda como o mundo físico funciona.

O LeWorldModel busca justamente preencher essa lacuna. Em vez de aprender apenas lendo textos, a IA é treinada para observar ambientes simulados e desenvolver previsões sobre o comportamento de objetos e eventos, criando uma representação mais próxima da experiência humana.

De acordo com a reportagem do Tages-Anzeiger, o sistema demonstrou capacidade de antecipar trajetórias, reconhecer relações espaciais e interpretar situações físicas simples mesmo quando parte das informações não está visível. A ideia é que esse tipo de aprendizado ajude futuras inteligências artificiais a tomar decisões mais robustas e menos dependentes de padrões decorados.