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Papa critica 'pobreza espiritual' da era digital e faz alerta sobre excesso de tecnologia

Pontífice diz que redes, consumo e cultura hipermidiática têm afastado pessoas da fé e da busca por sentido na vida

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:10

Papa faz discurso aos participantes da plenária do Dicastério para a Evangelização na manhã desta quinta-feira (28)
Papa faz discurso aos participantes da plenária do Dicastério para a Evangelização na manhã desta quinta-feira (28) Crédito: Vatican News

O Papa Leão XIV fez um alerta sobre os impactos da era digital e afirmou que o excesso de tecnologia, consumo e informações tem provocado uma “pobreza espiritual” nas novas gerações.

Durante encontro com integrantes do Dicastério para a Evangelização, no Vaticano, nesta quinta-feira (28), o pontífice afirmou que muitas pessoas passaram a buscar respostas existenciais na chamada “cultura tecnológica”, enquanto a fé perdeu espaço no cotidiano.

Segundo Leão XIV, o ambiente das sociedades “hipermidiáticas e consumistas” acaba transformando o Evangelho em “mais uma opinião entre tantas”, dificultando a reflexão, a paciência e até a busca pessoal pela verdade.

O papa também afirmou que existe hoje uma “indiferença religiosa generalizada”, especialmente em países do Ocidente, e disse que a Igreja precisa encontrar formas de dialogar com os jovens sem depender apenas de popularidade ou relevância momentânea.

Apesar das críticas ao cenário atual, Leão XIV disse enxergar uma abertura maior das novas gerações para discutir espiritualidade. Segundo ele, muitos jovens têm redescoberto o Evangelho justamente por procurarem sentido, felicidade e propósito para a vida.

O pontífice ainda defendeu que a evangelização aconteça mais pelo exemplo e pelo testemunho do que por discursos. “Não é suavizando as exigências que o cristianismo se torna atraente”, afirmou.

Tags:

Papa Igreja Católica Papa Leão xiv

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