9 DESAPARECIDOS

Explosão em fábrica nos EUA deixa mortos, desaparecidos e risco ambiental no Rio Columbia

Autoridades do estado de Washington afirmam que tragédia pode se tornar o pior desastre industrial moderno da região

Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:31

Acidente aconteceu nas instalações da Nippon Dynawave Packaging, na cidade de Longview Crédito: Reprodução Google Street View

As autoridades do estado de Washington afirmaram que a explosão seguida de implosão de um tanque químico em uma fábrica de papel pode se tornar a tragédia industrial mais mortal da história moderna da região. Até agora, duas mortes foram confirmadas e nove pessoas seguem desaparecidas.

O acidente aconteceu na terça-feira (26) nas instalações da Nippon Dynawave Packaging, na cidade de Longview. Segundo equipes de resgate, a operação deixou de ser tratada como busca por sobreviventes e passou oficialmente para fase de recuperação de corpos.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.

De acordo com as autoridades, ainda não se sabe o que provocou a implosão do tanque industrial, que tinha capacidade para cerca de 900 mil galões e armazenava “licor branco”, substância química usada na fabricação de papel.

O composto contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, produtos que podem causar queimaduras severas na pele e riscos ambientais em caso de vazamento.

O governador de Washington, Bob Ferguson, afirmou que o estado já se prepara para um cenário de grande impacto humano e ambiental.

Segundo os bombeiros, cerca de 550 mil a 570 mil galões do material químico vazaram após a explosão. Testes confirmaram que a contaminação atingiu o Rio Columbia, um dos principais rios da região noroeste dos Estados Unidos.

As equipes de emergência afirmam que o trabalho de recuperação segue lentamente devido ao ambiente considerado “extremamente perigoso”, com risco químico e estruturas instáveis.

As buscas ocorrem em áreas de difícil acesso da fábrica, enquanto técnicos ambientais avaliam a extensão da contaminação no rio.

A Nippon Dynawave Packaging pertence à Nippon Paper Industries, uma das maiores fabricantes de papel do Japão. A empresa assumiu a unidade industrial de Longview em 2016.