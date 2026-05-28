Explosão em fábrica nos EUA deixa mortos, desaparecidos e risco ambiental no Rio Columbia

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Mariana Rios
Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:31
As autoridades do estado de Washington afirmaram que a explosão seguida de implosão de um tanque químico em uma fábrica de papel pode se tornar a tragédia industrial mais mortal da história moderna da região. Até agora, duas mortes foram confirmadas e nove pessoas seguem desaparecidas.
O acidente aconteceu na terça-feira (26) nas instalações da Nippon Dynawave Packaging, na cidade de Longview. Segundo equipes de resgate, a operação deixou de ser tratada como busca por sobreviventes e passou oficialmente para fase de recuperação de corpos.
Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave.
De acordo com as autoridades, ainda não se sabe o que provocou a implosão do tanque industrial, que tinha capacidade para cerca de 900 mil galões e armazenava “licor branco”, substância química usada na fabricação de papel.
O composto contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio, produtos que podem causar queimaduras severas na pele e riscos ambientais em caso de vazamento.
O governador de Washington, Bob Ferguson, afirmou que o estado já se prepara para um cenário de grande impacto humano e ambiental.
Segundo os bombeiros, cerca de 550 mil a 570 mil galões do material químico vazaram após a explosão. Testes confirmaram que a contaminação atingiu o Rio Columbia, um dos principais rios da região noroeste dos Estados Unidos.
As equipes de emergência afirmam que o trabalho de recuperação segue lentamente devido ao ambiente considerado “extremamente perigoso”, com risco químico e estruturas instáveis.
As buscas ocorrem em áreas de difícil acesso da fábrica, enquanto técnicos ambientais avaliam a extensão da contaminação no rio.
A Nippon Dynawave Packaging pertence à Nippon Paper Industries, uma das maiores fabricantes de papel do Japão. A empresa assumiu a unidade industrial de Longview em 2016.
Enquanto isso, em outro incidente industrial nos Estados Unidos, autoridades da Califórnia monitoraram um tanque superaquecido contendo substâncias inflamáveis em instalações da GKN Aerospace, mas informaram que o risco de explosão foi controlado.