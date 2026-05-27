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Flávio Bolsonaro critica embaixada por ignorar pedido após encontro com Trump nos EUA: 'Extensão partidária do PT?'

Senador pretendia dar coletiva no local, mas não teve resposta

Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:38

Flávio Bolsonaro e Donald Trump Crédito: Divulgação

A equipe do senador Flávio Bolsonaro criticou a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, após o órgão supostamente não autorizar o uso de um espaço para uma entrevista coletiva nesta terça-feira (26). O atendimento à imprensa aconteceria depois de um encontro do parlamentar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo publicação do jornalista Paulo Figueiredo, a coletiva precisou ser transferida para outro endereço após a ausência de retorno da embaixada ao pedido feito pela equipe do senador.

“Em virtude da ausência de resposta à solicitação feita à Embaixada Brasileira, o senador Flávio Bolsonaro fará uma coletiva de imprensa hoje […] em local alternativo no endereço: 1624 Crescent Place, NW, Washington, DC”, escreveu Figueiredo.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Mais cedo, Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram recebidos por Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. A imagem do encontro foi divulgada pelo senador nas redes sociais.

Após a reunião, a equipe de Flávio organizou uma coletiva para falar com jornalistas, mas não conseguiu utilizar dependências da representação diplomática brasileira na capital norte-americana.

Em nota, a assessoria do senador afirmou que a embaixada “representa o Estado brasileiro e não interesses partidários do PT ou do governo Lula”. O grupo também classificou como “inadmissível” a suposta negativa de suporte.

“A embaixada brasileira representa o Estado brasileiro e não interesses partidários do PT ou do governo Lula. É inadmissível que um espaço público, que pertence ao povo brasileiro, seja utilizado de forma seletiva para atender conveniências ideológicas”, diz trecho do comunicado.

A nota também afirma que o pedido era simples e questiona a postura da diplomacia brasileira diante do encontro entre o senador e o presidente dos Estados Unidos.

“Na medida em que o senador Flávio Bolsonaro, um parlamentar eleito e uma das principais lideranças políticas do País, se reúne com o homem mais poderoso do mundo, causa estranheza que a embaixada não aceite um pedido simples para ceder espaço para atendimento à imprensa.”

O texto termina com críticas ao que chamou de alinhamento político da representação diplomática. “A pergunta que fica é: desde quando a diplomacia brasileira passou a agir como extensão partidária do PT? Em uma democracia de verdade, as instituições devem servir ao Brasil, e não a um grupo político.”