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Flávio Bolsonaro critica embaixada por ignorar pedido após encontro com Trump nos EUA: 'Extensão partidária do PT?'

Senador pretendia dar coletiva no local, mas não teve resposta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de maio de 2026 às 10:38

Flávio Bolsonaro e Donald Trump
Flávio Bolsonaro e Donald Trump Crédito: Divulgação

A equipe do senador Flávio Bolsonaro criticou a Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos, após o órgão supostamente não autorizar o uso de um espaço para uma entrevista coletiva nesta terça-feira (26). O atendimento à imprensa aconteceria depois de um encontro do parlamentar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo publicação do jornalista Paulo Figueiredo, a coletiva precisou ser transferida para outro endereço após a ausência de retorno da embaixada ao pedido feito pela equipe do senador.

“Em virtude da ausência de resposta à solicitação feita à Embaixada Brasileira, o senador Flávio Bolsonaro fará uma coletiva de imprensa hoje […] em local alternativo no endereço: 1624 Crescent Place, NW, Washington, DC”, escreveu Figueiredo.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Mais cedo, Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram recebidos por Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. A imagem do encontro foi divulgada pelo senador nas redes sociais.

Após a reunião, a equipe de Flávio organizou uma coletiva para falar com jornalistas, mas não conseguiu utilizar dependências da representação diplomática brasileira na capital norte-americana.

Em nota, a assessoria do senador afirmou que a embaixada “representa o Estado brasileiro e não interesses partidários do PT ou do governo Lula”. O grupo também classificou como “inadmissível” a suposta negativa de suporte.

“A embaixada brasileira representa o Estado brasileiro e não interesses partidários do PT ou do governo Lula. É inadmissível que um espaço público, que pertence ao povo brasileiro, seja utilizado de forma seletiva para atender conveniências ideológicas”, diz trecho do comunicado.

A nota também afirma que o pedido era simples e questiona a postura da diplomacia brasileira diante do encontro entre o senador e o presidente dos Estados Unidos.

“Na medida em que o senador Flávio Bolsonaro, um parlamentar eleito e uma das principais lideranças políticas do País, se reúne com o homem mais poderoso do mundo, causa estranheza que a embaixada não aceite um pedido simples para ceder espaço para atendimento à imprensa.”

O texto termina com críticas ao que chamou de alinhamento político da representação diplomática. “A pergunta que fica é: desde quando a diplomacia brasileira passou a agir como extensão partidária do PT? Em uma democracia de verdade, as instituições devem servir ao Brasil, e não a um grupo político.”

O Itamaraty não comentou o caso.

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Flávio Bolsonaro

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