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Gigante dos supermercados fecha 100 lojas e corta empregos após aposta em automação

Empresa acelera mudanças com foco em inteligência artificial e meta bilionária de economia até 2026

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de maio de 2026 às 11:22

Rede britânica Morrisons
Rede britânica Morrisons Crédito: Divulgação

A rede britânica de supermercados Morrisons anunciou um amplo plano de reestruturação no Reino Unido que inclui o fechamento de 100 lojas de conveniência. A decisão faz parte de uma estratégia de redução de custos e modernização tecnológica adotada pela varejista, fundada há 127 anos. A notícia foi divulgada depois de uma informação na última semana de que a empresa cogitava eliminar cerca de 200 vagas administrativas.

As mudanças reforçam o avanço da automação no setor supermercadista e aumentam a pressão sobre empregos ligados a funções administrativas e operacionais em grandes empresas do varejo alimentar.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Os cortes atingem diretamente a sede corporativa da companhia em Bradford. Segundo informações divulgadas pela BBC, aproximadamente 200 funcionários devem ser desligados, número equivalente a cerca de 8% da equipe alocada nos departamentos administrativos e técnicos da unidade principal.

Além das demissões, a empresa também confirmou o encerramento de 100 unidades da bandeira Morrisons Daily. As lojas pertenciam anteriormente à rede McColl’s, comprada pelo grupo em 2022, e acumulavam resultados financeiros negativos nos últimos anos.

A companhia informou que avalia transferir parte dos trabalhadores afetados para outras áreas operacionais da rede, numa tentativa de reduzir o impacto direto das demissões.

Plano de reestruturação

Atualmente, a Morrisons opera cerca de 1.700 lojas de conveniência voltadas para compras rápidas e de proximidade. O plano de reestruturação afeta apenas 100 unidades deficitárias herdadas da antiga McColl’s. Já os aproximadamente 500 supermercados tradicionais da marca não serão fechados nesta etapa.

A transformação marca uma mudança relevante no modelo operacional da varejista britânica. Para enfrentar a pressão sobre as margens de lucro, a empresa vem substituindo processos internos manuais por sistemas automatizados e softwares de inteligência artificial.

Em comunicado enviado à imprensa, representantes da companhia afirmaram que as alterações buscam modernizar as funções centrais de atendimento e logística. A meta do grupo é economizar até 1 bilhão de libras esterlinas - cerca de R$ 6,5 bilhões - até o fim do ano fiscal de 2026.

Antes mesmo do anúncio atual, a Morrisons já vinha promovendo ajustes internos para tentar reduzir prejuízos. Entre as medidas adotadas estavam o fechamento de cafés dentro das lojas e a redução de serviços tradicionais, como balcões de açougue e peixaria.

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