BANHO DE ANIMAIS

Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes na Índia; vídeo

Mulher de 33 anos acompanhava banho dos animais quando foi atingida em área turística no sul do país; após episódio, país mudou regras

Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:21

Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes em acampamento turístico na Índia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma turista de 33 anos morreu após ser atingida durante uma briga entre dois elefantes em um acampamento turístico na Índia. O caso aconteceu no acampamento de elefantes de Dubare, na região de Coorg, no estado de Karnataka, e imagens do incidente passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a vítima, identificada como Tulasi, acompanhava um banho dos animais dentro de um rio quando um dos elefantes avançou contra o outro e a atingiu durante a confusão. O marido dela conseguiu escapar carregando a filha do casal no colo, mas não conseguiu ajudá-la no momento do ataque.

Shocking … Be careful guys... an elephant is always a wild animal. A woman tourist was trampled to death when she came under an elephant which was fighting with another elephant at a wildlife camp in Karnataka's Kodagu district. During the bathing session, an elephant attacked… pic.twitter.com/nePiPerwrG — Dr Srinubabu Gedela (@DrSrinubabu) May 18, 2026

Autoridades locais informaram que os tratadores levaram alguns minutos para controlar os animais. A turista morreu em decorrência dos ferimentos. Ainda de acordo com os relatos, uma das elefantas envolvidas na briga também morreu no dia seguinte, mesmo após receber atendimento veterinário.