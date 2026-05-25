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Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes na Índia; vídeo

Mulher de 33 anos acompanhava banho dos animais quando foi atingida em área turística no sul do país; após episódio, país mudou regras

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:21

Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes em acampamento turístico na Índia
Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes em acampamento turístico na Índia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma turista de 33 anos morreu após ser atingida durante uma briga entre dois elefantes em um acampamento turístico na Índia. O caso aconteceu no acampamento de elefantes de Dubare, na região de Coorg, no estado de Karnataka, e imagens do incidente passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a vítima, identificada como Tulasi, acompanhava um banho dos animais dentro de um rio quando um dos elefantes avançou contra o outro e a atingiu durante a confusão. O marido dela conseguiu escapar carregando a filha do casal no colo, mas não conseguiu ajudá-la no momento do ataque.

Autoridades locais informaram que os tratadores levaram alguns minutos para controlar os animais. A turista morreu em decorrência dos ferimentos. Ainda de acordo com os relatos, uma das elefantas envolvidas na briga também morreu no dia seguinte, mesmo após receber atendimento veterinário.

Após o episódio, autoridades da região reforçaram regras de segurança para visitantes em acampamentos turísticos com elefantes. Entre as novas orientações está a recomendação para que turistas mantenham distância mínima de 30 metros dos animais e evitem alimentá-los ou tirar fotos muito próximas. Especialistas alertam que, apesar de treinados, elefantes podem apresentar comportamento imprevisível.

Tags:

Índia Turismo

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