Turista morre após ser pisoteada durante briga de elefantes na Índia; vídeo

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Mariana Rios
Publicado em 25 de maio de 2026 às 13:21
Uma turista de 33 anos morreu após ser atingida durante uma briga entre dois elefantes em um acampamento turístico na Índia. O caso aconteceu no acampamento de elefantes de Dubare, na região de Coorg, no estado de Karnataka, e imagens do incidente passaram a circular nas redes sociais nos últimos dias.
Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, a vítima, identificada como Tulasi, acompanhava um banho dos animais dentro de um rio quando um dos elefantes avançou contra o outro e a atingiu durante a confusão. O marido dela conseguiu escapar carregando a filha do casal no colo, mas não conseguiu ajudá-la no momento do ataque.
Autoridades locais informaram que os tratadores levaram alguns minutos para controlar os animais. A turista morreu em decorrência dos ferimentos. Ainda de acordo com os relatos, uma das elefantas envolvidas na briga também morreu no dia seguinte, mesmo após receber atendimento veterinário.
Após o episódio, autoridades da região reforçaram regras de segurança para visitantes em acampamentos turísticos com elefantes. Entre as novas orientações está a recomendação para que turistas mantenham distância mínima de 30 metros dos animais e evitem alimentá-los ou tirar fotos muito próximas. Especialistas alertam que, apesar de treinados, elefantes podem apresentar comportamento imprevisível.