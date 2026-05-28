'ESTILO RESORT'

Piscina de resort, jardim cinematográfico e aluguel de R$ 35 mil: veja como é a mansão onde Eduardo Bolsonaro vive nos EUA

Morando no Texas desde 2025, ex-deputado afirma viver de recursos privados

Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:57

Imóvel localizado em Southlake, no Texas, possui estrutura de alto padrão e área de lazer com piscina Crédito: Reprodução

Com contas e bens bloqueados pela Justiça, sem mandato parlamentar e afastado das funções na Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro tem levado uma rotina confortável nos Estados Unidos. O ex-deputado federal mora atualmente em uma mansão localizada em Southlake, no Texas, região conhecida pelos condomínios de alto padrão e ruas com jardins abertos, semelhantes aos cenários típicos de filmes americanos.

As informações foram publicadas pelo site “Intercept Brasil”, cuja equipe esteve no endereço e conversou rapidamente com Heloisa Bolsonaro, mulher de Eduardo. Segundo a reportagem, o imóvel tem cerca de 4 mil metros quadrados e foi projetado para oferecer uma experiência comparada à de um resort residencial.

A casa conta com quatro quartos, quatro banheiros, ampla sala com lareira e grandes janelas voltadas para a área verde e de lazer, além de cozinha equipada, lavanderia e garagem. A área externa chama atenção pela piscina cercada por pedras.

Fotos da mansão onde Eduardo Bolsoanro vive com família 1 de 14

Avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões, a mansão está à venda e chegou a ser anunciada para aluguel até fevereiro deste ano. O valor mensal do aluguel seria de cerca de R$ 35 mil, cifra próxima ao salário bruto que Eduardo recebia quando ainda exercia o mandato de deputado federal.

Eduardo vive nos EUA desde o ano passado

Desde fevereiro de 2025 vivendo nos Estados Unidos, Eduardo perdeu o cargo na Câmara após a cassação do mandato. O salário ligado à Polícia Federal também foi suspenso devido às faltas injustificadas ao trabalho como escrivão afastado.

Eduardo comentou o caso em conversa rápida com a imprensa. O ex-deputado negou que a residência mostrada pelo Intercept seja a correta e afirmou que vive em um imóvel alugado.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro 1 de 12

“Desde março (de 2025), não recebo dinheiro público. Sou uma pessoa igualzinha a vocês: dinheiro privado, tudo meu. Moro de aluguel, ao contrário do que o Intercept falou. O Intercept dá fake news. O Intercept foi na casa errada, porque são péssimos jornalistas investigativos”, declarou.