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Piscina de resort, jardim cinematográfico e aluguel de R$ 35 mil: veja como é a mansão onde Eduardo Bolsonaro vive nos EUA

Morando no Texas desde 2025, ex-deputado afirma viver de recursos privados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:57

Imóvel localizado em Southlake, no Texas, possui estrutura de alto padrão e área de lazer com piscina
Imóvel localizado em Southlake, no Texas, possui estrutura de alto padrão e área de lazer com piscina Crédito: Reprodução

Com contas e bens bloqueados pela Justiça, sem mandato parlamentar e afastado das funções na Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro tem levado uma rotina confortável nos Estados Unidos. O ex-deputado federal mora atualmente em uma mansão localizada em Southlake, no Texas, região conhecida pelos condomínios de alto padrão e ruas com jardins abertos, semelhantes aos cenários típicos de filmes americanos.

As informações foram publicadas pelo site “Intercept Brasil”, cuja equipe esteve no endereço e conversou rapidamente com Heloisa Bolsonaro, mulher de Eduardo. Segundo a reportagem, o imóvel tem cerca de 4 mil metros quadrados e foi projetado para oferecer uma experiência comparada à de um resort residencial.

A casa conta com quatro quartos, quatro banheiros, ampla sala com lareira e grandes janelas voltadas para a área verde e de lazer, além de cozinha equipada, lavanderia e garagem. A área externa chama atenção pela piscina cercada por pedras.

Fotos da mansão onde Eduardo Bolsoanro vive com família

Mansão está avaliada em cerca de R$ 6 milhõe por Reprodução
Área externa da casa chama atenção pelo estilo resort e pela piscina cercada por pedras por Reprodução
Residência conta com quatro quartos, lareira e grandes janelas voltadas para o jardim por Reprodução
Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 por Reprodução
Imóvel de luxo fica em uma das regiões residenciais mais valorizadas do Texas por Reprodução
Mansão no Texas virou assunto após reportagem detalhar a rotina do ex-deputado nos EUA. por Reprodução
Imóvel localizado em Southlake, no Texas, possui estrutura de alto padrão e área de lazer com piscina por Reprodução
Condomínio onde fica o imóvel reúne casas de luxo com jardins abertos e ruas arborizadas por Reprodução
Casa chegou a ser anunciada para aluguel por cerca de R$ 35 mil mensais por Reprodução
Casa onde Eduardo Bolsonaro viveria nos EUA por Reprodução
Casa onde Eduardo Bolsonaro viveria nos EUA por Reprodução
Casa onde Eduardo Bolsonaro viveria nos EUA por Reprodução
Casa onde Eduardo Bolsonaro viveria nos EUA por Reprodução
Casa onde Eduardo Bolsonaro viveria nos EUA por Reprodução
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Mansão está avaliada em cerca de R$ 6 milhõe por Reprodução

Avaliada em aproximadamente R$ 6 milhões, a mansão está à venda e chegou a ser anunciada para aluguel até fevereiro deste ano. O valor mensal do aluguel seria de cerca de R$ 35 mil, cifra próxima ao salário bruto que Eduardo recebia quando ainda exercia o mandato de deputado federal.

Eduardo vive nos EUA desde o ano passado

Desde fevereiro de 2025 vivendo nos Estados Unidos, Eduardo perdeu o cargo na Câmara após a cassação do mandato. O salário ligado à Polícia Federal também foi suspenso devido às faltas injustificadas ao trabalho como escrivão afastado.

Eduardo comentou o caso em conversa rápida com a imprensa. O ex-deputado negou que a residência mostrada pelo Intercept seja a correta e afirmou que vive em um imóvel alugado.

Eduardo e Heloisa Bolsonaro

Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução
Michelle e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Eduardo e Heloisa com amigos por Reprodução
Heloisa, Eduardo e Georgia Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa Bolsonaro por Reproduçào
Heloisa e a filha Georgia por Reprodução
Família de Eduardo Bolsonaro está vivendo nos EUA por Reprodução
Eduardo e Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Heloisa ao lado de Michelle Bolsonaro por Reprodução
Novo instagram de Heloisa Bolsonaro por Reprodução
Cartão de visita entregue a vizinhos por Reprodução
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Eduardo e Heloísa são pais de Jair Henrique e Georgia por Reprodução

“Desde março (de 2025), não recebo dinheiro público. Sou uma pessoa igualzinha a vocês: dinheiro privado, tudo meu. Moro de aluguel, ao contrário do que o Intercept falou. O Intercept dá fake news. O Intercept foi na casa errada, porque são péssimos jornalistas investigativos”, declarou.

Questionado sobre o valor do aluguel atribuído ao imóvel, Eduardo respondeu que a quantia não deveria ser alvo de discussão por, segundo ele, ser bancada com recursos particulares. “O valor pode ser o valor que quiser, o dinheiro é meu”, afirmou.

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