ATRÁS DO VOLANTE

Idosa de 108 anos renova carteira de motorista e poderá dirigir legalmente até os 115

Dona Susan viralizou após conseguir renovar a habilitação por mais sete anos e chamou atenção pela rotina ativa

Carol Neves

Publicado em 29 de maio de 2026 às 08:31

Susan Young Browne Crédito: Reprodução/CBS

Aos 108 anos, Susan Young Browne voltou a chamar atenção nos Estados Unidos depois de renovar a própria carteira de motorista por mais sete anos. Conhecida como Dona Susan, ela agora poderá dirigir legalmente até 2033.

Moradora de Dover, a americana passou a ser mencionada por veículos internacionais como uma das pessoas mais velhas do mundo ainda autorizadas a conduzir veículos.

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A repercussão da história ganhou força nas redes sociais, principalmente após a divulgação de detalhes sobre a rotina da idosa. De acordo com a instituição onde vive, ela participa de exercícios em grupo três vezes por semana e mantém atividades físicas diárias há cerca de 20 anos.

Questionada sobre a forma como encara o envelhecimento, respondeu de maneira simples: “Envelheço com graça.”

A nova validade da habilitação fez de Dona Susan um exemplo de autonomia entre os moradores da cidade. O caso é considerado raro até mesmo entre pessoas com mais de 100 anos.

As celebrações pelo aniversário de 108 anos da americana também tiveram destaque. Aproximadamente 130 pessoas participaram da comemoração, entre parentes, amigos e autoridades locais.

Na ocasião, ela recebeu uma homenagem da cidade: uma vaga de estacionamento reservada em frente a um edifício público destinada apenas a moradores centenários. Registros da festa e da homenagem acabaram viralizando nas redes sociais.

Nascida em 1918, Dona Susan enfrentou dificuldades desde cedo. Ela cresceu em meio ao período de segregação racial nos Estados Unidos e ajudava a família em uma fazenda que não contava com serviços básicos.

Anos depois, em 1945, conseguiu entrar no ensino superior. Mais tarde, seguiu carreira na educação e trabalhou durante décadas como professora em escolas rurais.