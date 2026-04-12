EUA

Trump se encanta com brasileiro no UFC e faz elogio: “Bonito demais para ser lutador”

Interação aconteceu após vitória sobre russo no UFC 327, em Miami

Wendel de Novais

Publicado em 12 de abril de 2026 às 13:30

Paulo Borrachinha chamou a atenção de Trump Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou atenção ao elogiar o brasileiro Paulo Costa após a vitória do lutador no UFC 327, realizado na noite de sábado (11), em Miami. Presente na primeira fila do Kaseya Center, o político acompanhou o combate e foi cumprimentado pelo atleta logo após o nocaute sobre o russo Azamat Murzakanov.

Durante a rápida interação na grade do octógono, Trump fez comentários sobre a aparência do brasileiro, afirmando que ele "poderia ser um modelo" e que é "bonito demais para ser um lutador". O encontro ocorreu depois que Borrachinha celebrou o triunfo com uma “dança da vitória”, direcionada ao líder americano.

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Ao se aproximar, o mineiro agradeceu o apoio em inglês: "Obrigado por fazer o que você está fazendo". Na sequência, recebeu os elogios do presidente: "Você é um cara bonito. Você poderia ser um modelo. Você é bonito demais para ser um lutador", disse. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Dan Scavino, assessor próximo de Trump, por meio do X, antigo Twitter.