Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do topo das livrarias à corrida presidencial: Augusto Cury quer ser 'antídoto' contra ódio político nas eleições 2026

Fenômeno editorial com 35 milhões de cópias vendidas, psiquiatra oficializa pré-candidatura prometendo levar a saúde mental ao centro da pauta nacional.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:10

Augusto Cury
Augusto Cury: do topo das livrarias à corrida presidencial Crédito: Divulgação

O 'fenômeno literário' Augusto Cury agora quer testar sua popularidade em um novo terreno: a urna eletrônica. O médico e psicoterapeuta, natural de Colina (SP), oficializou sua entrada na disputa presidencial de 2026 pelo Avante. Se antes ele ensinava o leitor a dominar a própria mente, agora ele propõe pacificar o ânimo de uma nação inteira, substituindo o confronto ideológico por uma administração baseada na inteligência emocional.

Saúde mental como política de Estado

A plataforma de Cury trata a saúde mental não como um acessório, mas como a base de uma reeducação estrutural do país. Ele defende que o "Custo Brasil" também passa pelo adoecimento psicológico da população.

Além de focar na educação, o candidato traz uma agenda institucional ousada, questiona a "espetacularização" do poder e propõe mandatos fixos para o Supremo Tribunal Federal (STF), numa tentativa de desinflar a tensão entre os poderes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Flávio Bolsonaro encosta em Lula e os dois aparecem empatados em nova pesquisa

Nome social no título de eleitor: veja como atualizar antes do prazo final

Isenção de IR e escala 6X1: a estratégia de Lula para reconectar governo e base popular

O desafio da "vida real"

A dúvida que ecoa nos bastidores é se o prestígio acadêmico e literário de Cury é transferível para o voto. Com uma base de fãs gigantesca, ele se apresenta como uma alternativa técnica e humanista.

No entanto, a falta de "calos" na gestão pública é o ponto onde os adversários devem bater. Cury entra na disputa com o discurso de que educar é semear com paciência, mas em Brasília, o tempo de colheita costuma ser ditado por um realismo muito menos poético.

Tags:

Politica Eleição 2026

Mais recentes

Imagem - EUA e Israel atacam alvos estratégicos no Irã após fim de prazo, e guerra ameaça fechamento de novo estreito

EUA e Israel atacam alvos estratégicos no Irã após fim de prazo, e guerra ameaça fechamento de novo estreito
Imagem - Zé Cocá alfineta Geraldo Jr.: 'Não pode um político ter 40 policiais e um interior pequeno ter apenas três'

Zé Cocá alfineta Geraldo Jr.: 'Não pode um político ter 40 policiais e um interior pequeno ter apenas três'
Imagem - Novo declara apoio a ACM Neto e fortalece oposição na Bahia

Novo declara apoio a ACM Neto e fortalece oposição na Bahia