ECONOMIA

Nome social no título de eleitor: veja como atualizar antes do prazo final

Procedimento é gratuito, pode ser feito pelo celular e garante identificação correta na hora de votar

Matheus Marques

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:00

Travestis e pessoas trans nas eleições Crédito: Reprodução/TRE-PI

Para travestis e pessoas trans, o exercício da cidadania nas Eleições 2026 começa bem antes do dia da votação. O prazo para incluir o nome social no Título de Eleitor termina no dia 6 de maio, data em que a Justiça Eleitoral fecha o cadastro para organizar a logística do pleito. O processo é simples, gratuito e baseado na autodeclaração, garantindo que o nome com o qual o eleitor se identifica seja o mesmo que constará no e-Título e na lista de chamada da seção eleitoral, evitando qualquer tipo de constrangimento ou humilhação pública.

Eleição 2026 | Atualização 1 de 6

Dignidade na urna, o que muda com o nome social?

É importante destacar que a inclusão do nome social no título é um ajuste administrativo rápido e não se confunde com a retificação da certidão de nascimento em cartório. Ao fazer a solicitação, o nome escolhido passa a ser a identificação principal do eleitor perante os mesários e o sistema digital. O nome de registro civil fica guardado apenas no controle interno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respeitando a identidade de gênero de cada cidadão.

Como solicitar pelo TítuloNet

Para evitar filas é usado o sistema TítuloNet. O passo a passo é intuitivo.

Acesse o portal do TSE: vá na aba "Autoatendimento do Eleitor" e escolha a opção para atualizar dados ou incluir nome social.

Validação por foto: o sistema pedirá uma "selfie" sua segurando um documento oficial (RG ou CNH). Essa foto serve apenas para confirmar que você é você, garantindo a segurança do processo.

Sem burocracia: não é necessário apresentar laudos médicos ou provas da transição. A Justiça Eleitoral trabalha com a confiança na sua autodeclaração.

Atenção ao prazo, o cadastro fecha em 6 de maio