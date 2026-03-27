Nome social no título de eleitor: veja como atualizar antes do prazo final

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Matheus Marques
Publicado em 27 de março de 2026 às 08:00
Para travestis e pessoas trans, o exercício da cidadania nas Eleições 2026 começa bem antes do dia da votação. O prazo para incluir o nome social no Título de Eleitor termina no dia 6 de maio, data em que a Justiça Eleitoral fecha o cadastro para organizar a logística do pleito. O processo é simples, gratuito e baseado na autodeclaração, garantindo que o nome com o qual o eleitor se identifica seja o mesmo que constará no e-Título e na lista de chamada da seção eleitoral, evitando qualquer tipo de constrangimento ou humilhação pública.
Eleição 2026 | Atualização
É importante destacar que a inclusão do nome social no título é um ajuste administrativo rápido e não se confunde com a retificação da certidão de nascimento em cartório. Ao fazer a solicitação, o nome escolhido passa a ser a identificação principal do eleitor perante os mesários e o sistema digital. O nome de registro civil fica guardado apenas no controle interno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respeitando a identidade de gênero de cada cidadão.
Para evitar filas é usado o sistema TítuloNet. O passo a passo é intuitivo.
Acesse o portal do TSE: vá na aba "Autoatendimento do Eleitor" e escolha a opção para atualizar dados ou incluir nome social.
Validação por foto: o sistema pedirá uma "selfie" sua segurando um documento oficial (RG ou CNH). Essa foto serve apenas para confirmar que você é você, garantindo a segurança do processo.
Sem burocracia: não é necessário apresentar laudos médicos ou provas da transição. A Justiça Eleitoral trabalha com a confiança na sua autodeclaração.
Não deixe para a última hora. O dia 6 de maio é o limite máximo para qualquer alteração no cadastro eleitoral de 2026. Após essa data, o sistema "trava" para que o governo consiga imprimir os cadernos e organizar as urnas em todo o país. Quem perder esse prazo só conseguirá fazer a alteração após o término das eleições, em novembro. Garantir seu nome social no título é o caminho mais curto para ser respeitado em suas escolhas.