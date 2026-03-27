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Nome social no título de eleitor: veja como atualizar antes do prazo final

Procedimento é gratuito, pode ser feito pelo celular e garante identificação correta na hora de votar

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:00

Saiba como verificar seu local de votação.
Travestis e pessoas trans nas eleições Crédito: Reprodução/TRE-PI

Para travestis e pessoas trans, o exercício da cidadania nas Eleições 2026 começa bem antes do dia da votação. O prazo para incluir o nome social no Título de Eleitor termina no dia 6 de maio, data em que a Justiça Eleitoral fecha o cadastro para organizar a logística do pleito. O processo é simples, gratuito e baseado na autodeclaração, garantindo que o nome com o qual o eleitor se identifica seja o mesmo que constará no e-Título e na lista de chamada da seção eleitoral, evitando qualquer tipo de constrangimento ou humilhação pública.

Eleição 2026 | Atualização

Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF por José Cruz, Agência Brasil
Em caso de falha no sinal de internet ou falta de acesso ao aplicativo, o eleitor baiano pode se dirigir a qualquer seção eleitoral para justificar a ausência fisicamente por Fonte: Banco de Imagens do TSE
ALERTA FINANCEIRO: O status "Pendente de Regularização" no CPF impede desde a abertura de contas até o recebimento de salários. A causa, muitas vezes, é a inadimplência com a Justiça Eleitoral por Inteligência Artificial
O aplicativo e-Título é a principal ferramenta para justificar o voto em 2026, mas exige que a geolocalização (GPS) esteja ativada no momento do pedido por Tribunal Superior Eleitoral
A Justiça Eleitoral recomenda que o download e a atualização do e-Título sejam feitos até a véspera da eleição para evitar instabilidades nos servidores do TSE por REPRODUÇÃO
Além do app, a justificativa presencial em postos do TRE-BA exige a apresentação de um documento oficial com foto e o formulário RJE preenchido por TRE-BA
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Eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral devem apresentar justificativa para cada turno de ausência; o descumprimento pode levar ao bloqueio do CPF por José Cruz, Agência Brasil

Dignidade na urna, o que muda com o nome social?

É importante destacar que a inclusão do nome social no título é um ajuste administrativo rápido e não se confunde com a retificação da certidão de nascimento em cartório. Ao fazer a solicitação, o nome escolhido passa a ser a identificação principal do eleitor perante os mesários e o sistema digital. O nome de registro civil fica guardado apenas no controle interno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respeitando a identidade de gênero de cada cidadão.

 Como solicitar pelo TítuloNet

Para evitar filas é usado o sistema TítuloNet. O passo a passo é intuitivo.

Acesse o portal do TSE: vá na aba "Autoatendimento do Eleitor" e escolha a opção para atualizar dados ou incluir nome social.

Validação por foto: o sistema pedirá uma "selfie" sua segurando um documento oficial (RG ou CNH). Essa foto serve apenas para confirmar que você é você, garantindo a segurança do processo.

Sem burocracia: não é necessário apresentar laudos médicos ou provas da transição. A Justiça Eleitoral trabalha com a confiança na sua autodeclaração.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Documento vencido pode? As regras de identificação que salvam (ou travam) sua votação

Atenção ao prazo, o  cadastro fecha em 6 de maio

Não deixe para a última hora. O dia 6 de maio é o limite máximo para qualquer alteração no cadastro eleitoral de 2026. Após essa data, o sistema "trava" para que o governo consiga imprimir os cadernos e organizar as urnas em todo o país. Quem perder esse prazo só conseguirá fazer a alteração após o término das eleições, em novembro. Garantir seu nome social no título é o caminho mais curto para ser respeitado em suas escolhas.

Tags:

Brasil Eleição Politica Título de Eleitor

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