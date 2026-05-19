Governo libera R$ 100 milhões em crédito para MEIs do turismo

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Matheus Marques
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:00
O governo anunciou a abertura de uma nova fronteira de crédito para o setor de serviços. Com um aporte de R$ 100 milhões em garantias, a ideia é estimular a concessão de empréstimos para Microempreendedores Individuais (MEIs) de baixa renda vinculados ao Cadastur. E utiliza a estrutura do Fungetur para mitigar o risco bancário e baixar as taxas de juros na ponta final.
A linha de crédito é desenhada para preencher um vácuo no mercado de microcrédito. Muitas vezes, o MEI de baixa renda possui viabilidade técnica, mas esbarra na falta de colateral para os bancos. "Estamos trabalhando para que o crédito seja democratizado. O turismo é uma atividade de mão de obra intensiva e precisa desse fôlego", afirmou Alckmin durante o anúncio.
Poderão contratar o empréstimo os MEIs que, além de estarem inscritos no CadÚnico, façam parte também do Cadastur - sistema oficial do Ministério do Turismo que formaliza pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. No Cadastur existem atualmente 46.273 microempreendedores.
Os recursos da linha de crédito serão operados por bancos parceiros e agentes financeiros credenciados, e terão proteção integral do FGO (Fundo de Garantia de Operações) focando em quem fatura até o limite do regime MEI, mas possui vulnerabilidade socioeconômica.
O foco principal do programa é a infraestrutura do turismo receptivo. Os recursos podem ser utilizados para a aquisição de bens de capital (máquinas e veículos), obras de ampliação ou capital de giro. A estratégia do Ministério do Turismo busca preparar o setor para o aumento da demanda doméstica, garantindo que o pequeno empresário tenha fôlego financeiro para competir.
No evento, também foi apresentado o Guia de Acolhimento a Turistas Neurodivergentes, sinalizando uma guinada na qualificação do atendimento especializado no Brasil.
O programa terá apoio dos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.