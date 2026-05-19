ECONOMIA

Governo libera R$ 100 milhões em crédito para MEIs do turismo

Medida anunciada por Alckmin foca em microempreendedores de baixa renda; estratégia utiliza fundo garantidor para destravar empréstimos em instituições financeiras.

Matheus Marques

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:00

Vendedores exibem fantasias, perucas, saias de tule e muito mais Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O governo anunciou a abertura de uma nova fronteira de crédito para o setor de serviços. Com um aporte de R$ 100 milhões em garantias, a ideia é estimular a concessão de empréstimos para Microempreendedores Individuais (MEIs) de baixa renda vinculados ao Cadastur. E utiliza a estrutura do Fungetur para mitigar o risco bancário e baixar as taxas de juros na ponta final.

Dinâmica operacional e critérios de elegibilidade

A linha de crédito é desenhada para preencher um vácuo no mercado de microcrédito. Muitas vezes, o MEI de baixa renda possui viabilidade técnica, mas esbarra na falta de colateral para os bancos. "Estamos trabalhando para que o crédito seja democratizado. O turismo é uma atividade de mão de obra intensiva e precisa desse fôlego", afirmou Alckmin durante o anúncio.

Poderão contratar o empréstimo os MEIs que, além de estarem inscritos no CadÚnico, façam parte também do Cadastur - sistema oficial do Ministério do Turismo que formaliza pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. No Cadastur existem atualmente 46.273 microempreendedores.

Os recursos da linha de crédito serão operados por bancos parceiros e agentes financeiros credenciados, e terão proteção integral do FGO (Fundo de Garantia de Operações) focando em quem fatura até o limite do regime MEI, mas possui vulnerabilidade socioeconômica.

Impacto no setor de serviços

O foco principal do programa é a infraestrutura do turismo receptivo. Os recursos podem ser utilizados para a aquisição de bens de capital (máquinas e veículos), obras de ampliação ou capital de giro. A estratégia do Ministério do Turismo busca preparar o setor para o aumento da demanda doméstica, garantindo que o pequeno empresário tenha fôlego financeiro para competir.

No evento, também foi apresentado o Guia de Acolhimento a Turistas Neurodivergentes, sinalizando uma guinada na qualificação do atendimento especializado no Brasil.