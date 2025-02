EMPREENDEDORISMO

MEI: O que é, como funciona, como ser e quanto custa

Confira como abrir o MEI e orientações sobre emissão de nota fiscal

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 10:37

MEI Crédito: Reprodução

O número de microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil atingiu 14,6 milhões, representando um crescimento de 11,4%, segundo dados do IBGE de 2022, e a categoria não para de crescer. >

Para muitos brasileiros, empreender tem se tornado uma tentativa de ganhar a vida em meio a incertezas no mercado formal de emprego. Para isso, é importante saber como funciona o MEI, quais são os direitos e deveres de quem opta pela modalidade. Veja um resumo do assunto, com informações da Gupy.>

O que é MEI?

MEI, sigla para Microempreendedor Individual, é uma forma simplificada de formalizar a atividade de pessoas que trabalham por conta própria. Ao criar um MEI, a pessoa deixa de ser uma pessoa física e passa a ser uma pessoa jurídica, o que significa que ela passa a ter um CNPJ e adquire os direitos e deveres de uma empresa.>

Além de regularizar a sua atividade profissional, quem se torna MEI também garante uma série de benefícios, tais como:>

Aposentadoria por invalidez>

Aposentadoria por idade>

Salário-maternidade>

Auxílio-doença>

Pensão por morte>

Auxílio-reclusão>

Acesso facilitado a benefícios bancários>

Contribuições reduzidas, como INSS, ICMS e ISS>

Quem pode ser MEI?

Existem algumas condições para se tornar um microempreendedor individual. Confira os resquisitos: >

Faturamento anual de até R$ 81.000,00 ou R$ 6.750,00 mensais >

Não ser sócio ou proprietário de outra empresa>

Exercer atividades que estejam na lista permitida para o MEI>

Ter, no máximo, um funcionário, com salário mínimo ou piso salarial da categoria>

Além disso, existem situações em que não é permitido ser MEI, como:>

Menores de 18 anos>

Servidores públicos>

Pensionistas>

Profissionais que atuam em áreas intelectuais (como psicólogos, médicos, programadores, etc.)>

Estrangeiros sem visto>

Como abrir um MEI?

A abertura de um MEI é simples e gratuita, e pode ser feita de forma online no Portal do Microempreendedor. >

Confira o passo a passo para abrir o seu MEI:>

Acesse o site e clique em "Formalize-se" >

No portal, selecione a opção "Quero ser MEI" e depois clique em "Formalize-se" para iniciar o processo.>

Informe seu CPF>

Caso já tenha uma conta no site do Governo Federal, faça login com seu CPF. Se ainda não tiver, será necessário criar uma conta. Depois, autorize o acesso aos seus dados.>

Preencha seu cadastro>

Você precisará fornecer informações como o número do seu título de eleitor, o recibo da declaração de Imposto de Renda ou número do celular para contato. Também será necessário informar o nome fantasia, o endereço e outros dados relacionados à sua atividade.>

Receba o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI)>

Após completar o cadastro, o sistema emitirá o CCMEI, que confirma o seu registro, inclui o número do seu CNPJ e garante o seu vínculo com a Junta Comercial e o INSS.>

Qual o custo para abrir um MEI?

Abrir uma empresa como MEI não tem custo, sendo totalmente gratuito. O único gasto relacionado à empresa é o pagamento mensal do Simples Nacional, que varia conforme a atividade do microempreendedor. Não importa o valor das notas fiscais emitidas, nem mesmo se não houver emissão, o pagamento será fixo de acordo com a sua área de atuação. >

Para MEIs que atuam no comércio ou indústria, a taxa é de R$ 76,90; para prestadores de serviços, é de R$ 80,90; e para aqueles que atuam com comércio e serviços, o valor é de R$ 81,90.>

O cálculo é baseado em 5% do salário mínimo mensal, acrescido de R$ 1,00 de ICMS, caso o MEI seja contribuinte desse imposto, ou R$ 5,00 de ISS, caso seja contribuinte deste.>

O pagamento mensal pode ser feito por débito em conta, online ou através da emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) no Portal do Empreendedor.>

Não é necessário contratar um contador para abrir o MEI, mas, caso o empreendedor tenha dúvidas, pode procurar o Sebrae para orientação ou verificar se a prefeitura oferece suporte para novos empreendedores.>

Pague a contribuição mensal>

Para manter seu MEI regularizado, você deverá pagar uma contribuição mensal. Esse pagamento é essencial para o acesso aos benefícios da Previdência Social e ao cumprimento das obrigações fiscais. O boleto será gerado juntamente com os demais documentos após o cadastro.>

E quanto custa o MEI?

O valor da contribuição mensal para o MEI varia conforme a atividade da empresa: >



R$ 76,90 para empresas de comércio ou indústria (sendo R$ 75,90 para o INSS e R$ 1 para o ICMS);

R$ 80,90 para prestadores de serviços (sendo R$ 75,90 para o INSS e R$ 5 para o ISS);

R$ 81,90 para empresas que atuam com comércio e serviços (sendo R$ 75,90 para o INSS, R$ 1 para o ICMS e R$ 5 para o ISS). >

Quando emitir nota fiscal como MEI?

A emissão de nota fiscal só é necessária quando você prestar serviços ou vender produtos para pessoas jurídicas. Se a venda for feita para pessoas físicas, a emissão não é obrigatória. Resumindo, se vender para empresas, emita nota fiscal; se for para pessoas físicas, você não precisa emitir.>

Posso encerrar o MEI a qualquer momento?

Sim, o MEI pode encerrar a sua empresa a qualquer momento. O processo é realizado de forma online no Portal do Empreendedor, na seção “Baixa de MEI”. Para isso, é necessário seguir as etapas indicadas na tela, quitar os débitos pendentes gerando o DAS MEI e realizar a Declaração Anual do Simples Nacional Situação Especial — Extinção. >

É importante destacar que, ao dar baixa no MEI, o empreendedor deve preencher a Declaração Anual do Simples Nacional Especial de Extinção e garantir que todos os DAS pendentes sejam pagos. Caso haja parcelas de contribuição não quitadas, elas serão associadas ao CPF do empreendedor, o que resultará em uma dívida com a Receita Federal.>