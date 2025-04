MATA-MATA

Paysandu x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Depois do histórico triunfo sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Bahia muda a chave para a Copa do Brasil. O Esquadrão irá enfrentar o Paysandu nesta quarta-feira (30), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase. A partida marca a estreia dos dois times na atual edição do mata-mata nacional. O Esquadrão conquistou vaga de forma direta por ter se classificado à Libertadores, enquanto o Papão foi o campeão da Copa Verde 2024.>