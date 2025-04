ESTREIA

Com mudanças na escalação, Bahia visita o Paysandu pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da competição

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de abril de 2025 às 05:00

Gabriel Xavier deve ser novidade tricolor para o duelo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de assumir a liderança do Grupo F na Libertadores e conquistar o histórico triunfo sobre o Palmeiras no Brasileirão, o Bahia muda a chave para mais uma competição: a Copa do Brasil. O Esquadrão dará o pontapé inicial no mata-mata nacional nesta quarta-feira (30), diante do Paysandu. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. >

A partida será válida pelo duelo de ida da terceira fase, mas marcará a estreia dos dois times na competição. O tricolor conseguiu a vaga direta por ter se classificado à Libertadores, enquanto o Papão é o atual campeão da Copa Verde 2024. Nesta etapa, os times se enfrentam em confrontos de ida e volta, com o próximo encontro marcado para o dia 21 de maio, na Fonte Nova. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas oitavas de final será por pênaltis.>

Apesar da Copa do Brasil ter um caráter decisivo, a tendência é que os principais jogadores tricolores sejam poupados. Afinal, esse é o 5º torneio do Bahia na temporada e, até aqui, a equipe não teve qualquer semana livre para treinos. Com um calendário tão apertado, a tendência é que o técnico Rogério Ceni poupe várias peças. >

"Estamos tentando manter o time forte em todas as competições. Mas claro que em alguns momentos, eu não digo abrir mão, mas fazer trocas. Os jogadores estão acostumados. Podemos cair no sentido técnico, mas ganhamos na parte física. São jogos a cada três dias", disse o treinador.>

"Vamos fazer o planejamento que temos na cabeça, acompanhar a recuperação de cada um para saber quem escalar contra o Paysandu. Não é fácil sobreviver em todas as competições", completou.>

Uma das novidades para a partida deve ser o zagueiro Gabriel Xavier. Após ficar afastado por quase quatro semanas, o defensor está recuperado de lesão e pode retornar ao time titular. Vale lembrar que Kanu, Santiago Arias e Ronaldo seguem no departamento médico e são desfalques certos.>

"A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá, eles têm uma torcida bem fanática também. Mas a gente, pode se dizer assim, está acostumado e preparado com jogos difíceis. Essa trajetória desse último mês, foram jogos muito difíceis, a gente está pronto e preparado para fazer um grande jogo lá", falou o zagueiro.>

Uma possível escalação tem: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Fredi Lippert e Iago Borduchi; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Kayky e Lucho Rodríguez.>

O rival>

O Paysandu, por sua vez, vive uma turbulência na temporada e está há sete jogos sem vencer, com três derrotas e quatro empates ao longo desse tempo. A sequência, porém, teve um título no meio: da Copa Verde. Mas o troféu veio sem vitórias nas duas partidas da final. Depois de ficar no 0x0 com o Goiás em casa, o Papão empatou em 1x1 no Serra Dourada e conquistou a taça nos pênaltis.>

Já na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o clube do Pará soma apenas dois pontos após cinco jogos, e ocupa a zona de rebaixamento, na 18ª colocação. >