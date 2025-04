AMULETO TRICOLOR?

Herói contra o Palmeiras, Kayky vira talismã do Bahia e volta a aparecer em momento-chave

Atacante foi o autor do gol na vitória histórica do Esquadrão sobre o rival paulista

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2025 às 14:55

Kayky comemora após marcar gol sobre o Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Kayky precisou de apenas 22 minutos em campo para fazer história no Bahia. O atacante entrou no segundo tempo diante do Palmeiras e marcou o gol que garantiu o triunfo azul, vermelho e branco no Allianz Parque, em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até aqui. O resultado marcou a primeira vez em que o Esquadrão derrotou a equipe alviverde fora de casa em 13 anos. >

O camisa 37 entrou aos 25 minutos do segundo tempo e, aos 47, recebeu belo passe de Cauly, ficou cara a cara com Weverton e bateu, de cavadinha, por cima do goleiro, assegurando o 1x0 tricolor. O gol foi o segundo do atleta neste ano. E o primeiro também veio em um momento-chave do clube na temporada. >

Kayky já tinha balançado as redes no duelo de volta da final do Baianão, no empate em 1x1 com o rival Vitória, no Barradão, há pouco mais de um mês. O resultado deu o 51º título estadual do Bahia - na ida, a equipe de Rogério Ceni tinha vencido por 2x0.>

"São muitos jogos na temporada, isso é difícil e o que faz ficar fácil é o elenco. Com um elenco recheado dá para mudar bastante, fazer um rodízio, quem entra decide, então foi importante os três pontos para gente", comemorou o atacante, após a partida.>

O camisa 37 retornou ao Bahia em fevereiro desse ano, emprestado pelo Manchester City. Desde então, atuou em 10 jogos - sendo somente dois como titular - e, além dos dois gols citados, também soma duas assistências. Com 277 minutos jogados no ano, ele tem uma média de uma participação a gol a cada 69 minutos em campo.>

A primeira passagem foi em 2023, quando ele participou de 28 partidas, com quatro gols e cinco assistências. O atacante, aliás, já havia chamado a atenção naquela época, quando balançou as redes e garantiu o triunfo por 1x0 em um Ba-Vi realizado na Arena Fonte Nova, ainda na fase de grupos do Baianão. Foi o primeiro tento do atleta com a camisa tricolor e, na ocasião, provocou o Vitória.>

Em julho daquele ano, porém, Kayky sofreu uma lesão no ligamento do joelho, e o bom momento acabou interrompido. Ele teve a saída do clube baiano antecipada pelo City e passou por cirurgia na Inglaterra. Ao todo, somando as duas passagens, são 38 jogos pelo Esquadrão - sendo 19 como titular - com seis gols e sete assistências.>

O triunfo sobre o Palmeiras ajudou o Bahia a se recuperar na Série A - agora, está na 7ª posição, com nove pontos. "Subimos na tabela e estamos mais perto do nosso objetivo", celebrou Kayky.>