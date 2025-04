Enquete: O que você achou do triunfo do Bahia contra o Palmeiras na Série A

VOTE AGORA

Tricolor fez bom primeiro tempo e chegou ao gol nos acréscimos com Kayky



Alan Pinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 21:26

Kayky marcou o gol do Bahia diante do Palmeiras Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia foi à São Paulo e bateu o Palmeiras pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, com gol de Kayky nos acréscimos. A partida teve uma primeira etapa bem disputada, com as duas equipes tentando se impor e criando boas chances, mas pecando na definição das jogadas.>

No segundo tempo, com a entrada de jogadores com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, o time paulista teve um volume ofensivo mais alto, mas esbarrou na marcação consistente do Esquadrão no jogo. No fim, o tricolor baiano foi premiado com o gol aos 48 minutos da etapa final.>

O gol do Bahia saiu de uma tabela de Kayky e Cauly, ambos vindos do banco, no lado esquerdo do ataque. Com o resultado, os visitantes chegaram a nove pontos e ocupam agora a sétima colocação. Já o Palmeiras, perdeu a liderança, sendo ultrapassado pelo Flamengo. Mesmo com as equipes jogando dias antes na Libertadores, a partida foi marcada por uma disputa em alto nível e uma boa apresentação das duas equipes.>

De São Paulo, o Bahia viaja para Belém, onde encara o Paysandu pela 3ª fase da Copa do Brasil na quarta-feira (30), às 21h30. Já o Palmeiras, viaja para Fortaleza, onde vai encarar o Ceará pela mesma fase da competição às 19h30.>