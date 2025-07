SERÁ QUE ACERTA?

Bahia vence o Atlético-MG? Confira os palpites das inteligências artificiais

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 20:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Com as inovações tecnológicas que surgem nos dias atuais, as inteligências artificiais foram se tornando cada vez mais presentes no cotidiano, adquirindo usos cada vez mais diversificados. Dentro desse contexto, o CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do confronto entre Bahia e Atlético-MG, pela 13ª rodada do Brasileirão. >

Em partida realizada na Arena Fonte Nova, as equipes se enfrentam neste sábado (9), a partir das 21h. As duas inteligências artificiais não entraram em consenso sobre qual será o resultado da partida.>

O ChatGPT arrisca em um empate por 1 a 1 e ainda adicionou que “A tendência é de um duelo com chances para os dois lados. O Bahia deve buscar o controle das ações, enquanto o Galo aposta na experiência e em jogadas rápidas para surpreender. Um empate com gols parece um resultado provável, refletindo o equilíbrio entre as equipes”.>