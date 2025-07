ESTREIA AMARGA

'A gente tem que ficar indignado', dispara Carille após gol sofrido nos acréscimos

Rubro-negro ia somando um ponto no Beira-Rio, mas teve as redes vazadas pelo Internacional aos 46 minutos do segundo tempo

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 20:09

Fábio Carille fez sua primeira partida como técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio a uma crise que culminou em eliminação, demissão e um novo treinador, o Vitória "reestreou" no Campeonato Brasileiro neste sábado (12) com uma derrota por 1x0 contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, o Leão adotou uma postura mais defensiva e saiu do Beira-Rio, em Porto Alegre, sem gols marcados. O técnico Fábio Carille lamentou o gol sofrido nos acréscimos, mas projetou uma melhora no desempenho da equipe.>

"Primeira coisa que eu falei no vestiário é que a gente tem que ficar indignado com resultados assim, mas não podemos abaixar a cabeça. Os jogadores guerrearam muito. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa e vamos melhorar com o trabalho e, principalmente, com o profissionalismo desses atletas. Fica aquele gostinho triste, mas sabemos que a gente fez muitas coisas boas e que temos que melhorar para a gente subir na tabela e ficar numa zona mais confortável", iniciou.>

"Tem muita coisa para melhorar. Quero trabalhar algumas aproximações, a gente ficar mais com a bola, fazer o adversário correr atrás de nós com inversões. Até tivemos algumas chances no segundo tempo, principalmente com o Willian [Oliveira], mas sabemos que vamos melhorar", complementou.

>

O novo comandante do Leão também comentou sobre as atuações de Lucas Braga e Ronald. Enquanto o atacante é velho conhecido do treinador, o volante entrou em campo com uma função diferente do que costuma fazer. Durante o jogo, o camisa oito atuou como um meia pela direita, enquanto Matheuzinho fazia dupla de ataque com Kayzer.>

"Ronald é um jogador que eu gosto, gosta de ter a bola, um jogador inteligente, com bom passe. Acho que fez muito bem no segundo tempo, depois eu acabei até tirando, percebi que ele estava um pouco cansado pelo desgaste da partida. O [Lucas] Braga é um jogador que precisa mais de profundidade e nós precisamos entender isso, o grupo precisa entender para usar as melhores características dele", disse.>

Com o resultado, o Leão termina a rodada na zona de rebaixamento. Sem tempo para lamentar, o Vitória tem apenas três dias antes de voltar a campo pelo campeonato nacional. Na quarta-feira (16), os rubro-negros viajam ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A. A bola rola às 21h30. >

Veja outros tópicos da coletiva de Fábio Carille:

Saldo do confronto>

"Funcionou muitas coisas que eu queria, outras poderiam ter sido melhor. De um modo geral, com um treino só com os atletas ainda na véspera do jogo, foi muito positivo. Não gosto de falar de sorte, mas a gente poderia ter tido uma sorte um pouquinho melhor nessa partida para, pelo menos, sair com um ponto. Claro que a gente veio para buscar os três, mas pelo menos com um ponto a gente poderia ter saído".>

Reforços>

"Estamos conversando aos poucos. Esses jogadores que chegarem, a gente não pode errar, o clube não pode errar. Temos que ter bastante sabedoria, reunião, observar bastante, conversar bastante para que a gente tenha informações desses atletas em outros clubes e que possam vir acrescentar. Antes de eu chegar, já tinha a ideia da chegada de alguns jogadores, mas a gente vai conversar com calma". >

Não utilização de Fabri e Léo Pereira>

"O Léo [Pereira] eu conheço muito bem do ano passado, acompanhei muito. Vão ter que passar por uma adaptação se tiverem que entrar do outro lado. Tanto o Osvaldo como o Lucas Braga e Léo são jogadores que gostam de jogar mais pelo lado esquerdo do campo. Não são jogadores que gostam ou que atuaram muito pelo lado direito. Aos poucos eu vou conhecendo eles melhor e eles vão me conhecendo. Isso vai ser com o trabalho e com o dia a dia".>

Partida contra o Botafogo e estreia de Renzo López>