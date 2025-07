IMPRESSÃO NEGATIVA

Vitória perde para o Internacional na estreia de Fábio Carille

Novo treinador do Leão montou uma equipe mais defensiva, mas equipe levou gol já nos acréscimos

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 18:25

Vitória enfrentou o Internacional no Beira-Rio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio a uma crise que culminou em eliminação, demissão e um novo treinador, o Vitória "reestreou" no Campeonato Brasileiro neste sábado (12) com uma derrota por 1x0 contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão. Dentro de campo, o Leão adotou uma postura mais defensiva e saiu do Beira-Rio, em Porto Alegre, sem gols marcados. No final da partida, Bruno Tabata marcou o gol Colorado.>

Sem tempo para lamentar, o Vitória tem apenas três dias antes de voltar a campo pelo campeonato nacional. Na quarta-feira (16), os rubro-negros viajam ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 14ª rodada da Série A. A bola rola às 21h30.>

O JOGO

Em sua primeira partida sob o comando do Leão, o técnico Fábio Carille montou a equipe rubro-negra com três volantes em campo, com Ronald caindo pela direita e o meia Matheuzinho atuando em uma função mais avançada, como um segundo atacante. O camisa 10 tinha liberdade para flutuar entre o meio de campo e o ataque.>

Os minutos iniciais do confronto mostraram como o Vitória se portaria com o novo comandante. Sem a bola, o time abaixou seus blocos e se fechou, aumentando os duelos pelo meio e defendendo em um 4-4-2. Com a posse, os baianos optavam por lançamentos diretos ao ataque com o objetivo de usar o pivô de Renato Kayzer para segurar a bola no campo do Internacional.>

Dentro da estratégia imposta, o Leão teve dificuldade de ficar com a posse. Majoritariamente, a missão dos rubro-negros era se defender das investidas gaúchas. No entanto, nos momentos em que conseguia a paciência para se lançar à frente, o time de Carille concentrava seus esforços em jogadas pelas laterais do campo.>

Com o passar dos minutos, os dois clubes foram encontrando dificuldade em atacar, o que resumiu a partida em duelos truncados entre os times no meio de campo. Apesar de conseguir chegar perto do gol rubro-negro com velocidade, o Colorado não mostrou eficiência e nem criatividade para balançar as redes. Do outro lado, os esporádicos ataques do Vitória pecavam no detalhe final.>

Na volta do intervalo, o Internacional entrou em campo mais ofensivo. Logo nos primeiros minutos, Maykon Jesus afastou mal e o atacante colombiano Borré teve a melhor chance do jogo até então, mas errou a direção do voleio e mandou para fora. Em contrapartida, o Vitória também conseguiu criar oportunidades, mas a armação das jogadas era mais cadenciada que os donos da casa.>

Se a noite foi de estreia no comando técnico da equipe rubro-negra, a partida também marcou a primeira partida do atacante uruguaio Renzo López. O centroavante entrou no lugar de Renato Kayzer, que não estava tendo sucesso em ganhar da marcação Colorada e manter a bola no campo de ataque.>

O confronto foi chegando ao final com um Leão mais acuado, mas tentando aproveitar os contra-ataques ao mesmo tempo em que precisava se defender do Internacional. Com a entrada de Pepê, Carille reforçou o meio, forçando os adversários a jogar pelas laterais do campo.>

No entanto, apesar da defesa sólida na maioria do confronto, um erro custou caro. Já nos acréscimos, Enner Valencia recebeu dento da área e cruzou. A defesa do Vitória afastou mal e Bruno Tabata emendou o chute da entrada da área em direção ao ângulo de Lucas Arcanjo, para abrir o placar e definir a derrota dos baianos.>

FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 0 Vitória - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Clayton Sampaio (Alan Benítez) e Victor Gabriel; Thiago Maia (Enner Valencia), Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Borré e Carbonero (Bruno Tabata). Técnico: Roger Machado.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira, Baralhas e Ronald (Osvaldo); Matheuzinho, Lucas Braga (Pepê) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.>

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre;>

Gol: Bruno Tabata, aos 46 minutos do segundo tempo;>

Cartões Amarelos: Clayton Sampaio, Thiago Maia (Internacional); Gabriel Baralhas (Vitória)>

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Francisco Chaves Bezerra Júnior (Trio de Pernambuco);>