Vitória enfrenta o Internacional com o objetivo de contornar crise na temporada

Confronto contra os gaúchos ocorre neste sábado (12), a partir das 16h30



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de julho de 2025 às 05:20

Vitória enfrenta o Internacional no Beira-Rio, pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os momentos de urgência pedem medidas desesperadas. Jogadores saíram do Vitória durante o último mês e o técnico Thiago Carpini foi demitido após a eliminação para o Confiança, na Copa do Nordeste. A reformulação resultou na chegada de Fábio Carille para tentar colocar o Leão de volta aos trilhos. No entanto, o primeiro desafio já ocorre neste sábado (12), no Beira-Rio, quando os rubro-negros enfrentam o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Ambos os clubes estão empatados na tabela de classificação com 11 pontos. Enquanto o Vitória é a primeira equipe a figurar fora da zona de rebaixamento, o Colorado é quem encabeça o Z-4. Ou seja, o confronto direto entre baianos e gaúchos definirá quem vai terminar a rodada entre os últimos quatro colocados. Na estreia do novo comandante, o resultado do confronto pode piorar o momento de crise do time, que não vence há seis partidas, ou servir como um ponto de virada.>

Para conseguir o objetivo, o Leão vai precisar diminuir uma desvantagem histórica. Considerando apenas as partidas realizadas pelo Campeonato Brasileiro com o Colorado como mandante, foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias dos gaúchos, seis empates e apenas dois triunfos rubro-negros. No entanto, se o resultado da partida seguir com o retrospecto de Carille contra o Inter, a tendência é de que os dois clubes somem um ponto. O treinador rubro-negro já enfrentou o rival da rodada em quatro oportunidades, sendo que todas terminaram em empate.>

Em sua primeira coletiva como treinador do Vitória, Carille deixou de lado declarações sobre forma de jogo e esquemas táticos para dar lugar ao emocional do time. De acordo com o comandante rubro-negro, o principal neste momento é parar de pensar na situação da temporada e da competição para se concentrar no próximo jogo.>

“Cada jogo é uma decisão. Faltam 26 rodadas, então temos 26 decisões e a primeira é agora contra o Inter. Depois a gente pensa no Botafogo e no adversário seguinte. Não adianta a gente ficar olhando lá para a frente se temos uma decisão agora. É assim que eu vou tratar com os jogadores para a gente ir saindo ali de baixo”, explicou.>

Com apenas um treino realizado sob seu comando, o novo técnico do Vitória vai contar com cinco novidades em relação aos relacionados do jogo contra o Confiança. De contrato renovado, o volante Ronald volta a relação, enquanto Fabri se junta à delegação após se recuperar de lesão. Além da dupla, os novos três contratados tiveram seus nomes regularizados no Boletim Informativo Diário da CBF e podem estrear com a camisa rubro-negra. São eles: Thiago Couto, Rúben Rodrigues e Renzo López. Em contrapartida, o atacante Erick foi vetado pelo departamento médico.>

Durante os únicos momentos em que conseguiu passar suas ideias para os jogadores, o treinador avaliou positivamente o elenco e projetou o duelo contra o Internacional. “Sabemos o quão difícil o Campeonato Brasileiro é. Já conseguimos fazer um trabalho de organização ofensiva e defensiva daquilo que eu entendo que é o melhor pelas características do grupo. A resposta no treino foi muito boa e espero que a gente consiga um resultado positivo fora de casa”, disse.>