EXEMPLOS

Vitória tem retrospecto negativo com Internacional, mas memórias recentes positivas

Rubro-negros voltam a enfrentar o Colorado neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de julho de 2025 às 05:40

Wagner Leonardo comemorando gol da vitória contra o Internacional Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O momento é de crise no Vitória. Uma eliminação da Copa do Nordeste e uma troca de técnico às vésperas de voltar a campo para seguir a campanha no Campeonato Brasileiro. No entanto, o próximo adversário no rubro-negro na competição nacional alude a momentos recentes marcantes para os torcedores do Leão. Neste sábado (12), o rival será o Internacional, pela 13ª rodada da Série A. >

A rivalidade entre os dois clubes se iniciou durante o Campeonato Brasileiro de 1972, quando os gaúchos superaram os baianos por 1x0 dentro de casa. Desde então, Vitória e Internacional se enfrentaram em 43 oportunidades durante a história, com uma leve vantagem do Inter no retrospecto. Enquanto o Leão conseguiu sair de campo com a vitória em 15 jogos, os rivais da vez saíram vitoriosos em 17 confrontos. 11 empates ocorreram entre os times.>

O confronto diante do Colorado acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogando na capital do Rio Grande do Sul, foram disputados 21 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do Internacional, sete empates e apenas três triunfos do Vitória. No ano passado, os rubro-negros perderam por 3x1 quando viajaram para enfrentar o rival da rodada.>

Últimos cinco jogos entre Vitória x Internacional 1 de 5

A última conquista do Leão na casa dos gaúchos ocorreu na terceira fase da Copa do Brasil em 2021. Os rubro-negros perderam a ida no Barradão por 1x0 e reverteram o placar fora de casa, quando venceram o adversário por 3x1. Samuel, Dinei e Guilherme Santos marcaram os gols do Vitória.>

Em meio a um ano de instabilidade na Série B, a classificação serviu como uma esperança para o clube, já que Ramon Menezes tinha recém sido contratado para o lugar de Rodrigo Chagas. Além desse ano, o Vitória também passou pelo Colorado na mesma competição em 2018, quando Neilton converteu um pênalti durante o tempo normal e o goleiro Caíque fez a diferença nas cobranças de pênalti para ajudar o clube a passar de fase.>

Série A

Considerando apenas as partidas realizadas pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória continua com a desvantagem. O Leão enfrentou o rival 37 vezes no torneio nacional, venceu 12 vezes, empatou em 10 jogos e foi superado pelo Internacional em 15 oportunidades. No mesmo cenário da partida deste final de semana, com o Colorado como mandante, foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias dos gaúchos, seis empates e apenas dois triunfos rubro-negros.>

Com 11 pontos na tabela, o Vitória precisa superar o Inter para seguir fora da zona de rebaixamento. Para isso, vai precisar se espelhar em uma partida realizada em 2016, última vez que o clube conseguiu superar o Colorado no Beira-Rio pelo Brasileirão. Em meio a uma arrancada no segundo turno da competição, o zagueiro Kanu foi o responsável pelo único gol da partida.>

O contexto de crise no Leão enfrentando e vencendo os rivais gaúchos também ocorreu na temporada passada. Após um início com um ponto somado em 15 disputados na Série A, o recém demitido Thiago Carpini foi contratado para a função de Léo Condé com a missão de salvar o time do rebaixamento. Sob o comando do treinador, o time foi se ajustando aos poucos e só conseguiu vencer pela primeira vez no último Brasileirão justamente diante do Internacional.>