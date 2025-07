NOVIDADES

Fábio Mota confirma renovação de volante e chegada de mais dois reforços

Ronald, que vinha despertando interesse do futebol da Bulgária, renovou por mais dois anos e um lateral e um meio campistas devem desembarca na Toca em breve

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de julho de 2025 às 20:08

Ronald Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

A eliminação do Vitória na Copa do Nordeste desencadeou uma quarta-feira (9) bastante movimentada na Toca do Leão. Além do anúncio da demissão do técnico Thiago Carpini e da contratação de Fábio Carille para substituí-lo horas depois, o presidente Fábio Mota confirmou a renovação de contrato do volante Ronald e adiantou que o clube ainda anunciaria dois reforços: um lateral-esquerdo e um meio-campista. >

Após ter sido deixado de fora da partida contra o Confiança por decisão técnica de Carpini, Ronald estendeu seu vínculo com o clube. O volante de 28 anos, que chegou ao Vitória em janeiro sem custos e com contrato até o fim da temporada, vinha despertando interesse do futebol búlgaro. No entanto, o Leão da Barra agiu rapidamente para assegurar a permanência de um dos poucos atletas que têm se destacado em 2025.>

"Renovamos o contrato de Ronald por mais dois anos, ele fica no Vitória", revelou Fábio Mota em coletiva. >

Durante a mesma entrevista, o dirigente também afirmou que o clube anunciaria ainda nesta quarta-feira (9) a chegada de um lateral-esquerdo e de um meio-campista. Até o momento, porém, nenhum reforço foi oficializado. Mota também falou sobre os planos do clube para a janela de transferências do segundo semestre, que abre oficialmente nesta quinta-feira (10).>

“Nosso planejamento sempre foi contratar de seis a sete jogadores. A gente está no mercado, quer resolver isso rápido. [...] Nosso mercado está muito difícil. O planejamento continua. Na nossa cabeça, a gente ainda quer trazer um lateral-esquerdo, um meia e dois beiradas, mas a gente tem que conversar com o novo treinador”, explicou.>

Vale lembrar que, no primeiro semestre, o Vitória realizou 21 contratações e ainda assim passa por um processo de reformulação. Desde a chegada de Gustavo Vieira como novo executivo de futebol, oito jogadores deixaram o clube. Por outro lado, três atletas foram recentemente anunciados: o goleiro Thiago Couto, o meia Rúben Rodrigues e o centroavante Renzo López.>

"Se eu fosse presidente do Flamengo ou do Palmeiras eu não teria esse problema [contratar muitos atletas]. Com grana, eu contratava três ou quatro e não errava. Só erra quem contrata muito. A gente contrata muito porque tem que montar um time novo a cada campeonato", iniciou.>