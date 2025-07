TRAGÉDIA

Lenda do UFC é hospitalizado com queimaduras após acidente de carro

Randy Couture se preparava para estrear no automobilismo quando sofreu acidente e foi internado

Couture foi encaminhado a um centro médico especializado com queimaduras de primeiro e segundo grau, lesões traumáticas e sintomas decorrentes da inalação de fumaça. Ainda não há informações oficiais sobre a causa do acidente. Segundo fontes próximas, o veterano segue em tratamento e seu estado de saúde inspira cuidados, mas não foi divulgado boletim médico com mais detalhes até o momento.>

Mesmo aposentado do MMA desde 2011, Randy Couture continua ativo no mundo esportivo. Ícone das artes marciais mistas, ele é um dos poucos atletas da história a conquistar cinturões em duas categorias do UFC. Desde sua despedida do octógono, atua como treinador, comentarista e empresário. Ele integra a equipe de transmissão da PFL em inglês e é fundador da Xtreme Couture, uma das academias mais respeitadas no cenário global de lutas.>