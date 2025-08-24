CABE NA AMARELINHA?

'Se tiver que acontecer, vou ficar muito feliz', revela Luciano Juba sobre chance na Seleção

Lateral do Bahia marcou o gol que abriu o placar diante do Santos, neste domingo (24)



Gilberto Barbosa

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 19:22

Luciano Juba é o artilheiro do Bahia na Série A, com cinco gols Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sob os olhos do técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, a atuação dentro de campo não poderia não ser de gala, resultando em um domingo de alegria para a torcida tricolor, já que o Bahia fez valer o mando de campo e superou o Santos por 2x0, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro gol do Esquadrão, o lateral Luciano Juba comemorou o triunfo e não escondeu a vontade de representar a Amarelinha.

"Fico feliz por todo o momento que estou vivendo, agradeço muito a Deus por isso. [Agradeço também a] todos os meus companheiros que me ajudam no dia a dia e nos jogos. Sobre o a Seleção Brasileira, meu foco é estar ajudando a equipe dentro de campo. É estar fazendo boas partidas para que eu possa estar ajudando o Bahia. E, se tiver que acontecer, claro que eu vou ficar muito feliz", afirmou.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Luciano Juba recebeu a bola na intermediária e ajeitou para emendar um chute forte de fora da área. A bola pegou efeito e venceu o goleiro Gabriel Brazão, que nada pôde fazer para impedir o Bahia de sair na frente. Aos olhos de Ancelotti, a torcida tricolor aproveitou o momento de êxtase para pedir o lateral na Seleção Brasileira.

Com o gol marcado diante do Santos, o lateral chegou ao quinto gol marcado na Série A, assumindo a artilharia do clube na competição. Apesar de comemorar a chance de balançar novamente as redes, o camisa 46 destacou que o foco se mantém o mesmo: ajudar o Bahia a se manter na parte de cima da tabela.

"Fico feliz por mais um gol, feliz por mais um triunfo. A nossa equipe sabia que a gente ia entrar em campo hoje firmes e fortes para vencer e nos mantermos na parte de cima da tabela. Assumi a artilharia [do Bahia na Série A], mas sei que ainda tem muito campeonato pela frente. Espero estar seguindo trabalhando para que eu possa ajudar ainda mais a equipe", disse.

Juba ainda explicou que os chutes de fora da área, como no caso de seu gol, é uma forma de criar oportunidades frente a defesas bem postadas. "Nosso time tem bastante posse de bola, criamos bastante chances de estar na frente. Só que às vezes falta um pouco isso também de finalizar de fora da área. Eu acredito muito no meu chute. Não só eu, mas também meus companheiros tem uma boa finalização de fora. A gente trabalha firme para que sempre que aparecer as oportunidades, sempre que tiver espaço, que a gente possa estar finalizando", concluiu.