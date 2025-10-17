Acesse sua conta
Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja

Momento será de renovação e entusiasmo com oportunidades de tirar sonhos do papel

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:46

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

Outubro de 2025 chega ao seu fim com uma energia especial, propensa a renovações e a concretização de projetos que antes estavam apenas no papel. Com a entrada do Sol em Escorpião e os movimentos planetários, a Astrologia prevê um fim de mês de sorte e boas marés para alguns signos do zodíaco. 

Além disso, a influência de Marte e Júpiter, impulsionará a ação, a clareza emocional e o desejo de avançar para quatro deles, em especial. O universo convida a dar espaço a novas oportunidades e fazer acontecer. Essa energia de mudança pode ainda, segundo o time de astrólogos da Purepeople, deixar o interior renovado e trazer uma grande motivação pela vida. Tomar decisões será leve e transformador. 

Veja quais signos terão mais sorte e energia no fim de outubro:

Leão

Os nativos de Leão sentirão um aumento notável de energia e magnetismo pessoal. O Sol ativa sua área de projetos e criatividade, ajudando-os a se destacar no trabalho ou em espaços onde possam mostrar seu talento. Será um momento ideal para liderar, comunicar e empreender, pois a sorte acompanhará as decisões corajosas.

Virgem

Para Virgem, o final de outubro marca um ciclo de renovação material e emocional. A energia astral os impulsiona a colocar em ordem sua vida cotidiana, suas finanças e seu bem-estar pessoal. Com um plus de energia mental, eles poderão planejar a longo prazo, deixar para trás preocupações desnecessárias e se concentrar em metas concretas.

Câncer

O trânsito de Júpiter em Câncer a partir de 18 de outubro ativa um período de crescimento e boa sorte. Questões familiares, emocionais e domésticas são especialmente favorecidas. Será uma fase propícia para curar laços, fortalecer a confiança interior e se abrir para o amor ou para novas conexões.

Peixes

O final de outubro potencializa a sensibilidade e a conexão espiritual de Peixes. Sua intuição estará mais apurada do que nunca, ajudando-os a tomar decisões inspiradas e a encerrar processos que haviam ficado em aberto. Além disso, poderão receber reconhecimentos ou avanços por esforços realizados nos meses anteriores, especialmente se estiverem relacionados à criatividade ou ao serviço aos outros.

