ASTROLOGIA

Sorte e sucesso: 4 signos recebem um empurrão poderoso do destino nesta sexta-feira (17 de outubro)

O dia promete avanços, conquistas e boas surpresas para estes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 17 de outubro, promete ser marcante para quatro signos que entram em sintonia com o movimento da sorte. A energia desta sexta-feira desperta coragem, foco e determinação, favorecendo quem está pronto para agir e transformar planos em conquistas concretas. Para alguns, a sorte virá em forma de reconhecimento; para outros, de oportunidades inesperadas e novos caminhos de abundância. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Áries, esta sexta marca um divisor de águas na sua jornada. Você percebe claramente o que já não faz mais sentido e se afasta de situações que te prendiam. A sensação é de leveza e poder pessoal: quanto mais você confia em si, mais o universo abre caminhos. A sorte vem como resultado da sua coragem de cortar o que não te serve mais. Tudo o que é genuíno e produtivo ganha força - e o que era peso, simplesmente se dissolve.

Virgem: Virgem, o segredo do seu sucesso nesta sexta está nas conexões. Conversas, trocas e colaborações abrem portas que você nem imaginava. Pessoas próximas podem te oferecer ideias ou oportunidades que valem ouro, e tudo isso vem de forma natural, fluida e sincera. O que você aprende agora não é apenas prático: é transformador. A sorte está em compartilhar o que sabe e absorver o que os outros têm a ensinar.

Escorpião: Escorpião, a sorte te encontra quando você se conecta com o que realmente te move. Sua força e intuição estão em alta, e isso faz com que veja o caminho com clareza. Use o dia para se planejar e traçar metas - há um novo ciclo de conquistas se desenhando. Tudo o que for feito com paixão e propósito rende frutos. Você tem talento e intensidade suficientes para transformar qualquer sonho em sucesso real.

Peixes: Peixes, nesta sexta, sua mente está afiada e o seu instinto, certeiro. Ideias inspiradas surgem com facilidade, e o que antes parecia nebuloso agora faz total sentido. Você percebe o poder de confiar na própria voz interior e segue com mais segurança. Esse impulso mental e emocional abre portas para ganhos, parcerias e novas oportunidades. Deixe a intuição te guiar, ela é o seu mapa da sorte.