Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sorte e sucesso: 4 signos recebem um empurrão poderoso do destino nesta sexta-feira (17 de outubro)

O dia promete avanços, conquistas e boas surpresas para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 12:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 17 de outubro, promete ser marcante para quatro signos que entram em sintonia com o movimento da sorte. A energia desta sexta-feira desperta coragem, foco e determinação, favorecendo quem está pronto para agir e transformar planos em conquistas concretas. Para alguns, a sorte virá em forma de reconhecimento; para outros, de oportunidades inesperadas e novos caminhos de abundância. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Áries, esta sexta marca um divisor de águas na sua jornada. Você percebe claramente o que já não faz mais sentido e se afasta de situações que te prendiam. A sensação é de leveza e poder pessoal: quanto mais você confia em si, mais o universo abre caminhos. A sorte vem como resultado da sua coragem de cortar o que não te serve mais. Tudo o que é genuíno e produtivo ganha força - e o que era peso, simplesmente se dissolve.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - 4 signos recebem sinais poderosos do universo hoje (17 de outubro)

4 signos recebem sinais poderosos do universo hoje (17 de outubro)

Imagem - Cor e número da sorte: veja abrir seus caminhos nesta sexta-feira (17 de outubro)

Cor e número da sorte: veja abrir seus caminhos nesta sexta-feira (17 de outubro)

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Virgem: Virgem, o segredo do seu sucesso nesta sexta está nas conexões. Conversas, trocas e colaborações abrem portas que você nem imaginava. Pessoas próximas podem te oferecer ideias ou oportunidades que valem ouro, e tudo isso vem de forma natural, fluida e sincera. O que você aprende agora não é apenas prático: é transformador. A sorte está em compartilhar o que sabe e absorver o que os outros têm a ensinar.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: Escorpião, a sorte te encontra quando você se conecta com o que realmente te move. Sua força e intuição estão em alta, e isso faz com que veja o caminho com clareza. Use o dia para se planejar e traçar metas - há um novo ciclo de conquistas se desenhando. Tudo o que for feito com paixão e propósito rende frutos. Você tem talento e intensidade suficientes para transformar qualquer sonho em sucesso real.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Peixes: Peixes, nesta sexta, sua mente está afiada e o seu instinto, certeiro. Ideias inspiradas surgem com facilidade, e o que antes parecia nebuloso agora faz total sentido. Você percebe o poder de confiar na própria voz interior e segue com mais segurança. Esse impulso mental e emocional abre portas para ganhos, parcerias e novas oportunidades. Deixe a intuição te guiar, ela é o seu mapa da sorte.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Áries Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’
Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio
Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)